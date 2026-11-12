Al circular por las autopistas de Estados Unidos durante la noche, los conductores pueden encontrarse con una señal particular sobre el pavimento que consta de reflectores que se ven rojos cuando reciben la luz de los faros de vehículo. Aunque podrían parecer simple elementos de señalización, cumplen una función importante para la seguridad vial.

El sistema fue implementado en determinadas carreteras estadounidenses como parte de las medidas para prevenir incidentes.

Por qué los reflectores de una autopista se ven rojos cuando un conductor circula en sentido contrario

Los reflectores rojos que algunos conductores ven sobre el pavimento de las autopistas de EE.UU. funcionan como una advertencia para quienes ingresan por error en una vía de sentido contrario. Se trata de dispositivos reflectantes bidireccionales que cambian de color según la dirección desde la que se observan ya que pueden mostrar una luz blanca o amarilla a quienes circulan correctamente y roja a quienes avanzan en contramano.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) implementó este sistema para reducir los accidentes provocados por conductores que ingresan por las rampas de salida de las autopistas. Los reflectores están colocados de manera que la luz de los faros del vehículo permita detectar la advertencia durante la noche. Según un informe publicado por Caltrans en julio de 2020, durante una prueba piloto realizada por San Diego, la cantidad de conductores que circulaban en sentido contrario disminuyó un 44% después de su instalación.

Un sistema de señalización instalado en algunas carreteras estadounidenses permite advertir si un vehículo circula en sentido contrario. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Qué debe hacer un conductor si ve reflectores rojos mientras maneja de noche

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) advierte en su manual oficial que ver los reflectores de la carretera en color rojo con los faros del automóvil es una señal de que el conductor está circulando en dirección equivocada. Si esto ocurre, debe corregir el recorrido y salir de esa situación únicamente cuando sea seguro hacerlo. Asimismo, el organismo también indica que pueden aparecer carteles con leyendas Wrong Way (sentido contrario) y Do Not Enter (prohibido ingresar).

Si, en cambio, el conductor detecta que otro vehículo avanza en sentido contrario, Caltrans recomienda apartarse de si trayectoria tan pronto como sea posible y de manera segura, mantener las luces encendidas y llamar al 911 para informar sobre la situación. Además, advierte que no se debe intentar seguir al vehículo que circula en contramano.