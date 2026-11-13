Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Las bolas necesitan espacio para moverse entre las prendas y ayudar a separarlas durante el secado.

Las prendas pueden agruparse durante el secado. Las bolas de lana para secadora ayudan a separarlas mientras gira el tambor y dejan espacio para que circule el aire caliente.

La guía de Maytag describe estos accesorios reutilizables, elaborados con fibras de lana comprimidas, como una ayuda para reducir el tiempo de secado y las arrugas.

Para qué sirven dentro del tambor

Las bolas se incorporan junto con la ropa húmeda. Su movimiento ayuda a mantener separados los tejidos y favorece la circulación del aire entre ellos.

También pueden contribuir a reducir la electricidad estática. Sus beneficios dependen de que puedan moverse libremente entre las prendas.

Cuántas bolas utilizar según la carga

Maytag señala que tres suelen alcanzar para la mayoría de las cargas. En las instrucciones distingue entre tres y cuatro para cargas pequeñas o medianas, y cinco o seis para las grandes.

Si las bolas no circulan bien, recomienda reducir la cantidad de ropa o ajustar su número.

La cantidad de bolas debe ajustarse al volumen de ropa de cada carga. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

Cómo usarlas y guardarlas

Antes de iniciar el ciclo, deben distribuirse entre las prendas. El programa y la temperatura se eligen según las etiquetas de cuidado.

Al finalizar, corresponde separarlas de la ropa y guardarlas en un lugar seco. También pueden permanecer en el tambor si se utilizarán en otra carga.

El fabricante desaconseja aplicar aceites esenciales para perfumarlas, porque pueden aumentar el riesgo de incendio.