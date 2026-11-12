El Star of the Seas figura como el crucero más grande en servicio, por encima de cualquier otro buque de este tipo en operación (Fuente: Royal Caribbean).

El barco de pasajeros más grande jamás construido navega desde Estados Unidos. Se trata del Star of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, un verdadero coloso flotante que pesa unas 250,000 toneladas, puede llevar a más de 5,600 pasajeros en ocupación estándar y tiene su base en Florida, desde donde parte en sus cruceros regulares.

De hecho, en estos días está en pleno viaje: zarpó el domingo 8 de noviembre de 2026 desde Port Canaveral en un crucero de siete noches por el Caribe, una de las travesías que realiza semana tras semana.

El crucero más grande del mundo

El Star of the Seas es el segundo barco de la llamada clase Icon de Royal Caribbean, la serie que marcó un nuevo techo en el tamaño de los cruceros. Su “gemelo”, el Icon of the Seas, que entró en servicio en 2024, inauguró esa categoría, y el Star, prácticamente idéntico en dimensiones, se sumó para compartir el título de barco de pasajeros más grande del planeta. Hoy figura como el crucero más grande en servicio, por encima de cualquier otro buque de este tipo en operación.

Según la ficha técnica del barco:

Pesa unas 250,800 toneladas de arqueo bruto (una medida del volumen interno del buque).

Mide alrededor de 365 metros de eslora (de largo), más que tres canchas de fútbol puestas en fila.

Tiene cerca de 20 cubiertas , de las cuales 18 son accesibles para los pasajeros.

Puede transportar unos 5,610 pasajeros en ocupación doble y hasta cerca de 7,600 con todas las plazas ocupadas.

Lo opera una tripulación de aproximadamente 2,350 personas.

Puestos a convivir a bordo, pasajeros y tripulación suman una población comparable a la de un pueblo entero, moviéndose por el mar.

El Star of the Seas, de Royal Caribbean, es el crucero más grande del mundo.

Desde cuándo navega

El barco fue construido en Finlandia, en el astillero Meyer Turku, y realizó su viaje inaugural en agosto de 2025. Desde entonces navega en servicio activo y vuelve a zarpar de manera constante: parte casi todas las semanas desde Florida en cruceros de siete noches por el Caribe, de modo que sigue haciéndose a la mar con total regularidad. A esta altura ya lleva más de un año surcando el Caribe temporada tras temporada.