Anotarse en el SSS es obligatorio en Estados Unidos.

La ley federal de Estados Unidos establece que la mayoría de los hombres deben anotarse en el registro del servicio militar dentro de los 30 días posteriores a cumplir sus 18 años. La obligación no sólo alcanza a nacionales, sino también a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

El trámite se realiza a través del Selective Service System (SSS). “El servicio militar en EE. UU. es voluntario. Pero la mayoría de los jóvenes deben registrarse en el Servicio Selectivo”, indican las autoridades.

En ese sentido, por ley en 2026 es el turno de los nacidos en 2008. No obstante, la agencia permite que el registro se realice hasta los 25 años.

En el momento en el que se cumplen los 26 los hombres dejan de ser elegibles y el incumplimiento de esta obligación en tiempo y forma puede derivar en sanciones de hasta 250,000 dólares y/o años de cárcel.

Cuándo se usaría este registro del servicio militar

Las autoridades explican que esta lista oficial sólo se utilizaría si El Congreso y el presidente autorizan un reclutamiento obligatorio frente a una emergencia nacional. El último que hubo en Estados Unidos tuvo lugar en 1973.

“En caso de emergencia nacional, el Sistema de Servicio Selectivo utilizará el registro para proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicios alternativos para objetores de conciencia, si lo autorizan el Presidente y el Congreso”, indica el sitio web oficial USA.gov

Por este motivo, registrarse no significa ingresar al ejército automáticamente, sino que se trata de una base que se utilizaría únicamente si se lo considera necesario y siguiendo un proceso específico.

El registro se puede realizar entre los 18 y los 25 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son las sanciones por no registrarse a tiempo

Quienes no se registren dentro del período permitido -antes de los 26 años- pueden enfrentarse a multas de hasta 250,000 dólares y/o 5 años de prisión.

“Una persona que aconseje, ayude o incite conscientemente a otra a no cumplir con el requisito de registro está sujeta a las mismas sanciones”, explican las autoridades.

Además, no registrarse puede impedir que la persona sea elegible para ciertas oportunidades financieras o para obtener la ciudadanía.

El trámite puede realizarse a través del sitio web oficial de la página del Gobierno.

Desde el 19 de diciembre de este año, el registro de los hombres que deban anotarse será realizado de manera automática.