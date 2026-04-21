Una fuerte tormenta que inició ayer continuará impactando en el oeste de Estados Unidos durante las próximas horas, trayendo las condiciones propicias para el desarrollo de lluvias intensas, actividad eléctrica y nieve en zonas de montaña, en un evento que podría durar hasta el miércoles. Este sistema avanzará principalmente sobre California y también dejará precipitaciones en otras partes del oeste, con consecuencias que pueden incrementar las dificultades de circulación, como carreteras resbaladizas y acumulaciones de agua. De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, la tormenta dejará entre 12 y 38 milímetros de lluvia en gran parte del norte y el centro de California. NO obstante, en algunas áreas montañosas las precipitaciones podrían ser mayores, como en En estas zonas el agua podría alcanzar entre 38 y 76 milímetros. Los especialistas indican que esta tormenta puede crear condiciones favorables para el desarrollo de actividad eléctrica en diferentes zonas de California. Se espera Se advierte además que antes de las precipitaciones intensas pueden registrarse ráfagas de viento capaces de levantar polvo, mientras que los rayos con poca lluvia aumentan el riesgo de incendios forestales. Por otra parte, sistema llevará nevadas tardías en la cordillera de la Sierra Nevada. Además de California, el sistema también llevará precipitaciones a otras zonas del país como El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones climáticas en caso de que exista algún cambio importante.