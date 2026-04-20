El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que puede visitar la casa o negocio de un contribuyente para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Uno de los motivos son las auditorias y, si bien muchos creen que siempre se realizan bajo circunstancias problemáticas, las autoridades explican que la selección puede deberse a un proceso automático. Estos procesos suelen llevarse a cabo por correo o en persona, siendo la segunda modalidad la más frecuente cuando deben presentarse grandes pilas de documentos. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, en el marco del Programa Nacional de Investigación, las declaraciones pueden seleccionarse utilizando simplemente una fórmula estadística. “Comparamos tu declaración de impuestos con las ‘normas’ de declaraciones similares. Desarrollamos estas ‘normas’ a partir de auditorías de una muestra aleatoria estadísticamente válida de declaraciones. No obstante, también es posible que un contribuyente sea auditado porque se detectaron problemas en la declaración o porque reflejan actividades con otros contribuyentes auditados. Si bien pueden llevarse a cabo a domicilio o por correo -según se considere necesario- la agencia siempre notificará de manera previa esta acción. “La agencia tributaria te proporcionará una solicitud por escrito con los documentos específicos que queremos ver”, se indica, por lo que la revisión se realizará en función de estos papeles. Todos los empleados del IRS llevaran una credencial oficial y una Tarjeta HSPD-12. Ambos tienen el número de serie y la foto de quien realiza la visita, por lo que es derecho del contribuyente exigir ver ambos para protegerse de cualquier fraude.