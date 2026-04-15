Un sistema de tormentas intensas con lluvias persistentes avanza y generará un escenario de inestabilidad durante un período prolongado. Las condiciones climáticas estarán marcadas por precipitaciones constantes y episodios de tormentas que podrían impactar en varias regiones. Los organismos meteorológicos ya advirtieron por un evento de alto impacto, con acumulaciones de agua significativas y cambios sostenidos en el tiempo. La duración del fenómeno y su intensidad elevan el nivel de alerta por posibles complicaciones. El informe del Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos señala que el sistema estará impulsado por una fuerte presencia de humedad e inestables que favorecerán lluvias continuas y tormentas eléctricas. Las precipitaciones podrían extenderse durante unas 36 horas, con momentos de mayor intensidad que incrementarán el volumen de agua acumulada. Esta persistencia es uno de los factores principales del impacto previsto. En este contexto, también se esperan ráfagas de viento que acompañarán las tormentas. Los valores cercanos a los 60 km/h corresponden a niveles promedio registrados en este tipo de eventos, lo que permite dimensionar la intensidad general del fenómeno. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que la continuidad de las lluvias aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, sobre todo en zonas urbanas o con drenaje limitado. Las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones, ya que este tipo de eventos genera impactos acumulativos a medida que avanzan las horas.