Un gran diluvio con tormentas impactará hoy viernes sobre gran parte del centro de Estados Unidos y podría alcanzar su momento más peligroso durante las próximas horas, con lluvias torrenciales, granizo, tornados y ráfagas de hasta 121 km/h. Los especialistas advierten que, luego de varios días de clima severo, para hoy se pronostica el escenario más crítico antes de que el patrón se desplace hacia el este y lleve más lluvias durante todo el fin de semana. De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, la mayor actividad de los últimos días se focalizó en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Entre los estados que registraron numerosos episodios de clima severo esta semana se encuentran: En esa línea, el jueves se reportaron episodios de granizo y ráfagas dañinas desde Missouri y Tennessee hasta zonas del noreste como Vermont y New Hampshire. En Nashville a primera hora de esta mañana se registraron cerca de 15.000 usuarios sin suministro eléctrico como consecuencia del temporal. Los meteorólogos advierten que durante la jornada de hoy podrían tener lugar diversos incidentes meteorológicos. La zona de mayor riesgo se extiende desde el área del Big Bend del río Grande en Texas hacia el norte del Medio Oeste, incluyendo ciudades como: También podrían registrarse diversas tormentas fuertes en: Por su parte, el riesgo de tornados durante este viernes se concentrará en sectores de: Las tormentas podrían intensificarse hacia la tarde y continuar durante la noche, con riesgo de tornados, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento peligrosas. Como consecuencia de un frente frío asociado a este sistema que se expandirá durante las próximas horas, el riesgo de clima severo se trasladará hacia el este el sábado. Las zonas en alerta por tormentas y clima severo podrían extenderse desde Arkansas hasta el suroeste de Ontario, mientras que el domingo las tormentas eléctricas podrían desarrollarse desde la costa norte del Golfo hasta la costa atlántica. Los meteorólogos advierten que las lluvias previstas podrían generar más inundaciones por la alimentación de los ríos, mientras el sistema de tormentas continúa desplazándose.