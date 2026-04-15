El canal especializado en meteorología Accuweather advierte sobre la llegada de un super tifón que afectará a territorios vinculados a Estados Unidos. Habrá lluvias intensas, riesgo por inundaciones y oleaje peligroso en zonas costeras. Se trata de una tormenta de tipo tropical que se adelanta a la temporada de huracanes esperada para el periodo de junio y noviembre. Expertos vinculan este tipo de fenómenos al desarrollo anticipado de eventos como El niño. La llegada del Super Tifón Sinlaku, considerado por expertos como el más intenso del año, impactaría de forma directa en el Pacífico occidental, poniendo en un estado de alerta a territorios vinculados a Estados Unidos como las Islas Marianas del Norte, particularmente Saipán, Tinian y Rota. Asimismo, también se registró este tipo de comportamiento meteorológico en Guam a pesar de que el ojo de la tormenta no esté impactando de forma directa. Se esperan vientos sostenidos de hasta 280km/h, equivalentes a las categorías 4 y 5 para este tipo de fenómenos, con acumulaciones de lluvias de 300 mm o más. Autoridades advierten sobre posibles inundaciones, deslizamientos y marejadas en zonas de alerta. Por el momento, en estas zonas ya se han reportado cortes de luz, techos destruidos, autos volcados y miles de evacuados. Tras el paso del tifón, el patrón climático seguirá inestable: Esto ocurre porque aunque el sistema se debilite y se desplace hacia el norte, su estructura sigue arrastrando humedad y energía en la región. Meteorólogos advierten que la aparición de este tipo de fenómenos podría ser un indicador de que esta temporada de huracanes estará especialmente activa. Esto se debe a que la formación de estos sistemas antes del inicio típico no es normal. Además, también se vincula la rapidez con la que se intensifican este tipo eventos con las extremadamente altas temperaturas oceánicas. A nivel global, se advierte sobre posibles alteraciones climáticas, como el aumento de tempestades en algunas regiones y sequías en otras.