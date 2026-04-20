La reforma laboral en México ya fue ratificada y establece cambios clave en la jornada de trabajo, el tiempo extraordinario y los esquemas de descanso. El nuevo marco legal modifica el artículo 123 constitucional y redefine cómo se organizarán las horas laborales en los próximos años. El Gobierno confirmó que la implementación será progresiva, con una reducción de la jornada semanal, pero también con ajustes en el límite de horas extra. El eje principal de la reforma es la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, que se aplicará de forma gradual hasta el año 2030. Este cambio busca reorganizar el tiempo de trabajo sin afectar salarios ni prestaciones. Al mismo tiempo, se actualiza el esquema de trabajo extraordinario. La ley establecería que el tiempo extra no podría superar las 12 horas por semana, lo que amplía el margen permitido en comparación con el sistema anterior. Este límite no forma parte de la jornada habitual, sino que corresponde a situaciones excepcionales dentro de la actividad laboral. El nuevo modelo mantiene el régimen actual de descanso, con al menos un día libre por cada seis jornadas trabajadas. No se incorpora un segundo día obligatorio, lo que implica que el descanso semanal no cambia con la reforma. Aunque la jornada semanal se reducirá, algunos trabajadores podrían extender su jornada diaria mediante horas extra, alcanzando jornadas más largas en contextos específicos. En este escenario, ciertos sectores o actividades con alta demanda operativa podrían concentrar más carga horaria en determinados días, dentro de los límites permitidos por la ley. En el sistema laboral estadounidense, las horas extra suelen activarse cuando se superan las 40 horas semanales, pero no existe un límite máximo tan definido como en México para el trabajo extraordinario.