La visa americana es un documento fundamental para todos los viajeros que deseen visitar Estados Unidos y no formen parte del Visa Waiver Program (VPW) ni cuenten con otra exención para tramitarla, pues las autoridades la exigirán como parte de los documentos obligatorios para realizar estos traslados. En ese marco, al momento de planear un viaje a EE.UU. resulta fundamental verificar ciertos datos fundamentales para garantizar que este documento se mantiene en vigencia: por ejemplo, su año de emisión y período de validez. La visa americana de turismo, en general, dispone de una validez de hasta 10 años, aunque si se considera necesario puede ser emitida durante períodos de tiempo menores. Si bien Estados Unidos asegura que no hay inconvenientes con que la visa venza durante la estadía del viajero, sí exige que sea completamente válida al momento de viajar, por lo que todas las personas que tramitaron su visado antes de abril de 2016 deben considerar que este documento ya no puede ser utilizado y, de presentarse, traerá inconvenientes migratorios. Lo mismo sucede con el pasaporte, pues si no se encuentra en vigencia, no se podrá llevar a cabo el viaje ni gestionar un nuevo visado. Es importante considerar que, en caso tener que actualizar el visado, las autoridades indican que la renovación debe realizarse a través del mismo proceso que se atravesó para tramitar este permiso por primera vez. Además de verificar su validez, los viajeros deben constatar que el visado se encuentre en buenas condiciones físicas, pues aquellos documentos rasgados, manchados severamente o incluso arrancados del pasaporte donde fueron emitidos no serán aceptables para viajar. Será necesario viajar con doble pasaporte. La visa americana es válida hasta el período indicado en cada caso -esto no tiene relación con cuánto tiempo un viajero puede permanecer en Estados Unidos- por lo que no pierde validez si el pasaporte en el que se encuentra venció. En estas situaciones, se deberá llevar el pasaporte antiguo con la visa americana y el nuevo ejemplar para constatar la identidad internacionalmente.