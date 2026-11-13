La tecla Quick Freeze no solo permite activar la congelación rápida: también puede habilitar un modo económico.

Las heladeras tienen funciones que muchos usuarios desconocen y que pueden activarse con una combinación sencilla de botones. En algunos modelos, mantener presionada durante tres segundos la tecla Quick Freeze permite acceder a una configuración especial que modificación el funcionamiento del electrodoméstico.

Según explica el fabricante en sus manuales oficiales, esta opción comienza a funcionar después de al menos seis horas desde su activación y cuenta con un indicador específico en el panel de control.

El procedimiento es sencillo, aunque no está disponible en todas las heladeras. Por eso, es importante conocer para qué sirve esta función, cómo activarla y qué hay que hacer para desactivarla cuando ya no se necesita.

Qué sucede cuando se mantiene presionada la tecla Quick Freeze de la heladera durante 3 segundos

La tecla Quick Freeze tiene dos funciones diferentes en ciertas heladeras de la marca Beko. Con una pulsación normal se activa la congelación rápida, que reduce la temperatura del compartimiento del freezer para congelar alimentos en menos tiempo.

Sin embargo, cuando se mantiene presionada durante tres segundos, se activa Eco Extra, una segunda función que no busca congelar los alimentos más rápido, sino modificar el funcionamiento del electrodoméstico para utilizar un modo de consumo más económico.

El manual identifica esta opción como “Eco-Extra (Special Economic Usage)” y especifica que se activa mediante una pulsación prolongada de la tecla Quick Freeze/Eco Extra.

Algunos modelos de heladeras Beko tienen una función poco conocida que se activa al mantener presionado un botón durante tres segundos. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Para qué sirve el modo Eco Extra y cómo ayuda a ahorrar energía

El modo Eco Extra está pensado para reducir el consumo energético de la heladera mediante un funcionamiento más económico. De acuerdo con Beko, una vez activada la función, el equipo comienza a operar en ese modo después de al menos seis horas.

El fabricante también explica que, cuando Eco Extra está activo, se enciende el indicador de uso económico en el panel de control. Esta señal permite reconocer que la configuración está funcionando.

Cabe destacar que esta función de la congelación rápida ya que, mientras Quick Freeze enfría intensamente el freezer para conservar grandes cantidades de alimentos recién incorporados, Eco Extra modifica el funcionamiento del equipo con un objetivo de ahorro energético.

Cómo desactivar la función Eco Extra de la heladera

Para desactivar el modo económico, el procedimiento consta de mantener presionada nuevamente la tecla Quick Freeze durante tres segundos para, según el manual de Beko, desactivar el Eco Extra.

El indicador de uso económico del panel permite comprobar si la función continúa activa. El fabricante recomienda consultar las instrucciones correspondientes al modelo de cada heladera, ya que las funciones y los controles pueden variar entre equipos.