Un cambio de pocos grados puede favorecer la multiplicación de bacterias peligrosas (Fuente: Shutterstock).

La temperatura de la heladera no es un detalle menor para la seguridad alimentaria. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda mantener el electrodoméstico a 40 °F (4,4 °C) o menos para ralentizar el crecimiento de bacterias que pueden provocar enfermedades transmitidas por los alimentos.

Para comprobar que funciona correctamente, la agencia aconseja utilizar un termómetro específico para refrigeradores, ya que los controles del aparato no siempre muestran la temperatura real.

Para qué sirve y por qué la FDA recomienda mantener la heladera a 4,4 °C o menos

El frío ayuda a evitar que los microorganismos peligrosos se multipliquen rápidamente en los alimentos perecederos. Por eso, mantener una temperatura de 40 °F o menos es una medida fundamental para conservar carnes, aves, pescados, huevos, productos lácteos y sobras.

La FDA advierte que las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos pueden multiplicarse con rapidez cuando los productos permanecen a temperatura ambiente . “La cantidad de bacterias que causan estas enfermedades puede duplicarse cada 20 minutos”, señala el organismo.

La recomendación también incluye mantener el congelador a 0 °F (-18 °C) o menos.

Qué pasa si la heladera supera los 4,4 °C

Cuando el refrigerador permanece por encima de los 40 °F (4,4 °C), las condiciones pueden favorecer el desarrollo de bacterias que representan un riesgo para la salud. Entre los microorganismos asociados con las enfermedades transmitidas por alimentos se encuentran la Salmonella, la E. coli y la Listeria.

La FDA también advierte que dejar productos perecederos fuera del refrigerador durante dos horas o más permite que las bacterias se multipliquen rápidamente. Si la temperatura ambiente supera los 90 °F (32 °C), ese límite se reduce a una hora.

El objetivo de la refrigeración no es eliminar todos los microorganismos, sino frenar su crecimiento y reducir las posibilidades de contaminación y enfermedades.

Cómo comprobar si la heladera está a la temperatura correcta

La FDA recomienda utilizar un termómetro para electrodomésticos, una herramienta económica que permite conocer la temperatura real del refrigerador. El procedimiento consiste en: