Montaje creado con ChatGPT y una imagen de EFE | El Cronista USA

Este dato debe ser actualizado porque permite identificar al que viaja, mantener registros precisos de ingresos y salidas y prevenir la falsificaión y el fraude.

Cada vez que se renueva un pasaporte cambia un dato fundamental del documento que debe actualizarse en los registros correspondientes para verificar la identidad del titular y evitar inconvenientes al viajar.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el número del nuevo pasaporte será diferente al anterior. Por eso, quienes tengan previsto viajar al extranjero deben conocer cómo y dónde actualizar esta información.

¿Cuándo cambia el número del pasaporte?

Según la información proporcionada en el sitio oficial del Departamento de Estado, cada vez que se renueva un pasaporte estadounidense, se emite un nuevo documento con un número diferente al anterior.

Esto quiere decir que el número de pasaporte se asigna al documento emitido y no a una persona. Por lo tanto, este cambio ocurre cuando:

Se renueva el pasaporte.

Se solicita un nuevo pasaporte por no cumplir con los requisitos de elegibilidad para renovarlo.

¿Qué sucede con el anterior número del pasaporte?

Cuando se presenta la solicitud de renovación, el pasaporte anterior deja de ser válido, aunque todavía no haya llegado su fecha de vencimiento.

El Departamento de Estado aclara que, si el documento anterior contiene una visa que aún se necesita, no debe arrancarse para pegarla en el nuevo pasaporte. En su lugar, se debe consultar con la embajada o el consulado correspondiente si puede seguir utilizándose junto con el nuevo documento.

Por este motivo, el número anterior debe reemplazarse en los registros de viaje que lo requieran.

Cuando se presenta la solicitud de renovación, el pasaporte anterior deja de ser válido, aunque todavía no haya llegado su fecha de vencimiento. KieferPix

¿Puedo programar vuelos antes de renovar o recibir el nuevo pasaporte?

De acuerdo con la plataforma Booking.com, es posible reservar vuelos mientras el pasaporte se encuentra en proceso de renovación, siempre que el nuevo documento esté disponible antes de la fecha del viaje.

En este sentido, la plataforma explica que algunas aerolíneas permiten comprar boletos utilizando los datos del pasaporte anterior para actualizarlos posteriormente, una vez recibido el nuevo documento.

Sin embargo, esto depende de cada aerolínea. Algunas permiten modificar el número durante el check-in, mientras que otras establecen procedimientos específicos para actualizar la información antes del vuelo.

¿Cómo y dónde se debe actualizar el número del pasaporte para viajar?

Una vez recibido el nuevo pasaporte, el viajero deberá actualizar su número en las reservas y los programas de viaje que correspondan.

Los principales lugares donde se debe revisar esta información son:

Programas de Viajero Confiable, como Global Entry, NEXUS o SENTRI.

Check-in.

Aerolíneas.

Visas y documentos migratorios.

En el caso de los programas de Viajero Confiable, deben actualizarse el número del pasaporte, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.

No actualizar el número del pasaporte a tiempo puede generar inconvenientes durante el check-in, demoras en la verificación de identidad. Además, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) puede impedir el embarque si los datos del documento no coinciden con los registrados por la aerolínea. Por eso, se recomienda revisar y corregir esta información antes de viajar.