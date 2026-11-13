El Estatus de Protección Temporal es un amparo migratorio que Estados Unidos otorga a los ciudadanos de ciertos países designados que no pueden regresar de forma segura (Fuente: Shutterstock | Canva).

La ley de Estados Unidos contempla una protección para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que muchos desconocen: si el Gobierno no publica a tiempo su decisión sobre un país, la protección no se cae automáticamente, sino que se prorroga sola.

Esa salvaguarda está en la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y funciona como una red de seguridad frente a demoras.

Qué es el TPS

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un amparo migratorio que Estados Unidos otorga a los ciudadanos de ciertos países designados que no pueden regresar de forma segura por un conflicto armado, un desastre ambiental u otras condiciones extraordinarias y temporales. Mientras dura, protege a la persona de la deportación y, por lo general, le permite obtener autorización de trabajo.

Quién decide y por cuánto tiempo

La designación de un país para el TPS la decide el Secretario de Seguridad Nacional (al frente del DHS), tras consultar con otras agencias del Gobierno. Cada designación se otorga por un período determinado, que según la ley puede ser de 6, 12 o 18 meses. Cumplido ese plazo, el Gobierno debe decidir si lo extiende o lo da por terminado.

La ley obliga al Gobierno a determinar, al menos 60 días antes de que venza el período vigente, si extiende o termina la designación.

La regla de los 60 días

La ley obliga al Gobierno a revisar las condiciones del país y a determinar, al menos 60 días antes de que venza el período vigente, si extiende o termina la designación del TPS. Si decide terminarla, debe publicar esa determinación en el Registro Federal, y la terminación no puede entrar en vigor antes de 60 días desde esa publicación (o, si es posterior, al final del período vigente).

Qué pasa si el DHS no decide a tiempo: la extensión automática

Si el Gobierno no publica a tiempo su determinación, es decir, si no resuelve al menos 60 días antes del vencimiento, la ley no deja a los beneficiarios sin amparo. La propia sección 244 establece que, en ese caso, la designación se extiende automáticamente por un período adicional de 6 meses. El Secretario puede, a su criterio, fijar esa extensión automática en 12 o 18 meses, pero el piso por defecto es de medio año.