Este truco resuelve uno de los problemas más comunes de la cocina y es completamente seguro y efectivo.

Existen varios trucos para reducir la acidez característica del tomate en las salsas. Uno de los más conocidos consiste en añadir azúcar, que, lejos de neutralizar la acidez a nivel químico, simplemente enmascara su sabor al aportar dulzor.

El bicarbonato de sodio, por otro lado, actúa mediante una reacción química que neutraliza parte de los ácidos presentes en el tomate, gracias a su composición y carácter alcalino.

¿Para qué sirve añadir bicarbonato de sodio a la salsa de tomate?

Añadir bicarbonato de sodio a la salsa de tomate sirve para reducir su acidez y conseguir un sabor más suave y equilibrado. Este ingrediente actúa sobre los ácidos naturales del tomate, principalmente el ácido cítrico y el málico, responsables de su característico sabor agrio.

A diferencia del azúcar, que puede disimular la percepción de acidez al aportar dulzor, el bicarbonato interviene directamente en una reacción química que neutraliza parte de esos ácidos.

¿Cómo funciona el bicarbonato de sodio para quitarle la acidez a la salsa de tomate?

El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que al entrar en contacto con los ácidos naturales del tomate produce una reacción de neutralización ácido-base.

Durante este proceso, el bicarbonato reacciona con los ácidos y forma una sal, agua y dióxido de carbono. Este último se libera en forma de pequeñas burbujas, por lo que es posible observar que la salsa comienza a burbujear después de incorporar el ingrediente.

La reacción reduce la acidez de la preparación porque transforma parte de los ácidos presentes en sustancias menos ácidas.

Este truco resuelve uno de los problemas más comunes de la cocina y es completamente seguro y efectivo. Imagen ilustrativa (Gemini)

¿Cuánta cantidad de bicarbonato de sodio se debe usar para quitarle la acidez a la salsa de tomate?

La cantidad recomendada es aproximadamente 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio por cada 500 mililitros de salsa de tomate. Es importante no excederse, ya que una proporción demasiado elevada puede modificar el sabor de la preparación.

Para incorporarlo correctamente, se recomienda agregarlo cuando la salsa esté casi lista, revolver para que se integre y dejarla cocinar a fuego lento durante unos minutos. Es normal que aparezcan burbujas debido a la reacción química.

Después, conviene probar la preparación y evaluar si necesita algún ajuste. Si todavía conserva demasiada acidez, se puede añadir una cantidad muy pequeña adicional, siempre con moderación.