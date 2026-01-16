El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció a través de su sitio web oficial que, debido a un error que inició en 2006 y fue descubierto este año, miles de conductores tendrán que actualizar sus licencias de conducir Real ID para que sigan siendo válidas.

Las autoridades especificaron que todos los afectados por esta medida serán notificados de manera personalizada y recibirán instrucciones sobre los pasos a seguir para mantener la vigencia de su documento.

Por un error de hace 20 años, Estados Unidos alerta sobre todas estas Real ID

El DMV especificó que serán 325,000 personas las afectadas por la medida y tendrán que actualizar su licencia de conducir en las próximas semanas o meses para poder continuar circulando, pues este paso se considera esencial para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad que deben tener estos carnets.

“Revisamos proactivamente nuestros registros, identificamos un problema de sistema heredado de 2006 y estamos notificando a los clientes afectados con directrices claras sobre cómo mantener una credencial válida emitida por California” , afirmó Steve Gordon, director del DMV.

Los conductores que reciban la notificación deberán actualizar su licencia de conducir. Foto: California DMV.

A cuánta gente afecta esta medida

Esto afecta aproximadamente al 1.5% de conductores que cuentan con un carnet Real ID emitido en California.

Cómo será el trámite que todos estos conductores tendrán que realizar

Quienes tengan que actualizar su licencia de conducir a raíz de este error en el sistema, podrán hacerlo mediante un procesamiento acelerado y sin necesidad de pagar las tasas asociadas.

Es esencial destacar que, para el cumplimiento de esta medida, el DMV no solicitará por teléfono información personal o el pago de ninguna tarifa.