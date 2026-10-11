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El vinagre blanco es uno de los productos más usados en los trucos de limpieza del hogar, y en el lavado de ropa tiene usos concretos que vale la pena conocer. Bien empleado, funciona como suavizante natural y ayuda a quitar olores. Ahora bien, mal usado, puede dañar ciertas prendas o combinarse de forma peligrosa con otros productos.

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Para qué sirve poner vinagre blanco en el lavarropas

El vinagre blanco destilado tiene una acidez suave que, en el lavarropas, aporta varios beneficios:

  • Suaviza las telas: actúa como un suavizante natural y ayuda a dejar la ropa menos áspera, además de reducir la electricidad estática.
  • Quita olores: es eficaz para neutralizar olores persistentes, como el de las toallas con olor a humedad o la ropa guardada mucho tiempo.
  • Ayuda con ciertas manchas: por su acidez, colabora para aflojar manchas de origen “ácido bajo”, como café, té o vino.
  • Mantiene el electrodoméstico: pasado por un ciclo en vacío, ayuda a prevenir la acumulación de sarro, sobre todo en zonas de agua dura.

El vinagre no es un desinfectante ni reemplaza a los productos que sanitizan. Sirve para suavizar, desodorizar y limpiar residuos, no para eliminar gérmenes.

El vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la ropa.
El vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la ropa.Shutterstock

Cuánta cantidad usar y dónde colocarlo

La forma más habitual y segura de usarlo es:

  • Cantidad: alrededor de media taza de vinagre blanco destilado.
  • Dónde: en el ciclo de enjuague o en el compartimento del suavizante (nunca junto con el detergente al mismo tiempo).
  • Frecuencia: cada varios lavados alcanza; no hace falta en todas las cargas.

Los errores que hay que evitar

Acá está la parte que más importa para no dañar la ropa ni generar un riesgo en casa:

  • Nunca mezclar vinagre con lavandina (cloro): la combinación libera gas cloro, tóxico. Es la precaución más importante.
  • No mezclarlo con amoníaco ni, en el mismo momento, con bicarbonato de sodio (se neutralizan entre sí).
  • Evitarlo en prendas con elástico, como mallas, calzas o ropa deportiva, porque con el tiempo el vinagre puede degradar la elasticidad.
  • Cuidado con las telas delicadas: ante prendas que requieren cuidado especial, conviene revisar la etiqueta antes.