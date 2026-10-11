El vinagre blanco funciona como suavizante natural y ayuda a quitar olores (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

El vinagre blanco es uno de los productos más usados en los trucos de limpieza del hogar, y en el lavado de ropa tiene usos concretos que vale la pena conocer. Bien empleado, funciona como suavizante natural y ayuda a quitar olores. Ahora bien, mal usado, puede dañar ciertas prendas o combinarse de forma peligrosa con otros productos.

Para qué sirve poner vinagre blanco en el lavarropas

El vinagre blanco destilado tiene una acidez suave que, en el lavarropas, aporta varios beneficios:

Suaviza las telas: actúa como un suavizante natural y ayuda a dejar la ropa menos áspera, además de reducir la electricidad estática .

Quita olores: es eficaz para neutralizar olores persistentes, como el de las toallas con olor a humedad o la ropa guardada mucho tiempo.

Ayuda con ciertas manchas: por su acidez, colabora para aflojar manchas de origen “ácido bajo”, como café, té o vino.

Mantiene el electrodoméstico: pasado por un ciclo en vacío, ayuda a prevenir la acumulación de sarro, sobre todo en zonas de agua dura.

El vinagre no es un desinfectante ni reemplaza a los productos que sanitizan. Sirve para suavizar, desodorizar y limpiar residuos, no para eliminar gérmenes.

El vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la ropa. Shutterstock

Cuánta cantidad usar y dónde colocarlo

La forma más habitual y segura de usarlo es:

Cantidad: alrededor de media taza de vinagre blanco destilado.

Dónde: en el ciclo de enjuague o en el compartimento del suavizante (nunca junto con el detergente al mismo tiempo).

Frecuencia: cada varios lavados alcanza; no hace falta en todas las cargas.

Los errores que hay que evitar

Acá está la parte que más importa para no dañar la ropa ni generar un riesgo en casa: