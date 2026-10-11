La señal avisa al conductor que debe reducir la velocidad y prepararse para frenar.

Entre las señales de tránsito de Estados Unidos hay una fácil de reconocer y clave para la seguridad: un cartel redondo y amarillo con una gran “X” y dos letras “R”. Es la señal que anticipa un cruce de vías de tren (railroad crossing) y avisa al conductor que debe reducir la velocidad y prepararse para frenar.

Qué significa la señal con la “X” y las dos “R”

El cartel redondo, de fondo amarillo y con una “X” negra junto a dos “R” (por railroad, ferrocarril en inglés) es una señal de advertencia anticipada. No marca el cruce en sí, sino que indica que hay vías de tren más adelante.

Al verla, el conductor debe disminuir la velocidad, mirar y escuchar si se aproxima un tren y estar listo para detenerse. En muchas rutas, el mismo aviso aparece pintado sobre el pavimento, con una gran “X” y las letras “RR”, a veces acompañado de una marca de prohibido adelantarse.

El cartel redondo, de fondo amarillo y con una "X" negra junto a dos "R" indica que hay vías de tren más adelante. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo actuar al acercarse a un cruce

Las recomendaciones generales de los manuales del conductor son: