Entre las señales de tránsito de Estados Unidos hay una fácil de reconocer y clave para la seguridad: un cartel redondo y amarillo con una gran “X” y dos letras “R”. Es la señal que anticipa un cruce de vías de tren (railroad crossing) y avisa al conductor que debe reducir la velocidad y prepararse para frenar.
Qué significa la señal con la “X” y las dos “R”
El cartel redondo, de fondo amarillo y con una “X” negra junto a dos “R” (por railroad, ferrocarril en inglés) es una señal de advertencia anticipada. No marca el cruce en sí, sino que indica que hay vías de tren más adelante.
Al verla, el conductor debe disminuir la velocidad, mirar y escuchar si se aproxima un tren y estar listo para detenerse. En muchas rutas, el mismo aviso aparece pintado sobre el pavimento, con una gran “X” y las letras “RR”, a veces acompañado de una marca de prohibido adelantarse.
Cómo actuar al acercarse a un cruce
Las recomendaciones generales de los manuales del conductor son:
- Reducir la velocidad y prestar atención a las señales, luces y sonidos.
- Cuando corresponde detenerse, hacerlo a no menos de 15 pies (unos 4,5 metros) ni más de 50 pies (unos 15 metros) de la vía más cercana, donde se tenga mejor visibilidad.
- Nunca quedar detenido sobre las vías. Hay que cruzar solo cuando hay espacio asegurado del otro lado.
- En cruces de varias vías, avanzar únicamente cuando todas estén despejadas.
- Si el vehículo se detiene o queda atrapado sobre las vías, bajar de inmediato, alejarse en diagonal en dirección contraria a la que vendría el tren y llamar a emergencias.