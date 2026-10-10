Esta señal está contemplada en el Manual on Uniform Traffic Conctrol Devices de Estados Unidos.

Conocer el significado de las señales de tránsito es fundamental para todas las personas que circulan un rodado, pues indican diferentes situaciones y circunstancias a las que se debe prestar atención, permitiendo prever situaciones de riesgo.

En ese sentido, en Estados Unidos un conductor podría toparse con un rombo amarillo que tiene dentro una línea recta negra a otra torcida y preguntarse cuál es su significado.

Qué significa la señal de tránsito con una línea recta y otra torcida sobre un fondo amarillo

De acuerdo con lo indicado por el Manual on Uniform Traffic Control Devices del Departamento de Transporte de Estados Unidos, esta señal conocida como W4-2R se utiliza para alertar a los conductores que el carril derecho va a desaparecer en pocos metros. Cuando esto sucede, la instrucción para quienes circulan es mantenerse a la izquierda.

Esta señal es conocida en inglés como Lane Ends Captura de pantalla DMV California.

Dónde se colocar esta señal de tránsito

La señal se ubica de forma anticipada en una vía con varios carriles para indicar con tiempo suficiente a los conductores que el camino por el que están circulando dejará de tener uno de sus carriles.

Otros puntos esenciales para una conducción segura

Respetar todas las señales de tránsito es fundamental para una conducción segura y para evitar multas y sanciones. En esa línea, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras compartió otros puntos esenciales para limitar peligros al volante, como:

Abrocharse el cinturón de seguridad

La forma correcta es colocarlo en el centro del pecho -alejado del cuello- y sobre las caderas, no en el estómago.

“Nunca deberías poner el cinturón de hombro detrás de la espalda o bajo el brazo. El mal uso puede tener consecuencias peligrosas”, indican las autoridades.

De llevar niños, que se encuentren en el asiento correcto

Todos los menores de 13 años deben viajar en la parte trasera del auto, por seguridad.

Garantizar una conducción sobria

Las autoridades explican que la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias es un delito mortal, pero además ilegal en todo Estados Unidos.

Evitar distracciones

Algunos ejemplos de acciones peligrosas son ajustar la radio, el navegador, enviar mensajes de texto o hablar por teléfono.

Respetar siempre los límites de velocidad

“El exceso de velocidad también aumenta el riesgo de lesiones más graves en un accidente”, se especifica.

No conducir con sueño

Se aconseja garantizar siempre las horas de sueño necesarias y conocer los efectos de cualquier medicación que se esté tomando.

Prestar atención a las luces intermitentes

La instrucción en estos casos es reducir la velocidad o moverse a otro carril, siempre que se pueda.

Verificar las retiradas

Se recomienda verificar si hay llamadas a revisiones de seguridad al menos dos veces por año. Esto puede hacerse consultando este link.