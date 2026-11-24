Los beneficiarios también pueden consultar el calendario de pagos de diciembre y conocer cuándo recibirán el aumento correspondiente a 2027.

Los jubilados de Estados Unidos cuyo nacimiento se encuentra entre el 21 y el 31 de cualquier mes recibirán su último pago de noviembre este miércoles 25 . La fecha forma parte del calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), que distribuye los beneficios en tres miércoles según el día de nacimiento de cada beneficiario.

¿Quiénes cobran el Seguro Social el miércoles 25 de noviembre?

El calendario de pagos de la SSA establece tres fechas mensuales para distribuir los beneficios de jubilación:

Segundo miércoles: personas nacidas entre el 1 y el 10.

Tercer miércoles: personas nacidas entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles, 25 de noviembre: personas nacidas entre el 21 y el 31.

La agencia también contempla una modalidad diferente para quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 o reciben simultáneamente jubilación del Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). En estos casos, el beneficio del Seguro Social se deposita el día 3 y el SSI, día 1.

Con este último envío, la agencia completará el cronograma de pagos de noviembre y dará paso a las fechas previstas para diciembre. SSA

¿Cuándo cobran los jubilados en diciembre de 2026?

Después del último pago de noviembre, la SSA continuará con el calendario habitual de depósitos. Las fechas de diciembre para los jubilados que cobran según su fecha de nacimiento serán las siguientes:

Miércoles 9 de diciembre: personas nacidas del 1 al 10.

Miércoles 16 de diciembre: del 11 al 20.

Miércoles 23 de diciembre: del 21 al 31.

Los beneficiarios que reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 cobrarán el jueves 3 de diciembre. El calendario oficial también contempla el depósito de SSI del martes 1 de diciembre y un pago adelantado el jueves 31 de diciembre, correspondiente a enero de 2027.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones del Seguro Social en 2027?

La Administración confirmó un incremento del 3,6% en los beneficios para 2027, mediante el ajuste por costo de vida (COLA).

El organismo informó que el aumento alcanzará a cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social y que comenzará a aplicarse en enero. Según el anuncio oficial, “En promedio, los beneficios por jubilación del Seguro Social aumentarán $75 al mes”.

El incremento también alcanzará a quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario. En este caso, los pagos actualizados comenzarán a llegar el 31 de diciembre de 2026, en lugar del primer día de enero, debido al feriado de Año Nuevo.

Por otra parte, el máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social pasará de US$184.500 a US$192.300 en 2027. Los beneficiarios podrán consultar el monto exacto de su nuevo beneficio mediante su cuenta personal my Social Security y revisar los avisos del COLA en el Centro de mensajes. Sin embargo, la SSA también enviará las notificaciones impresas durante diciembre, con lo importes actualizados para el próximo año.