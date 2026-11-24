El descanso modificará los horarios habituales de atención y dará lugar a una semana laboral más corta.

El jueves 26 de noviembre de 2026 será feriado federal en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). La jornada implicará el cierre de las oficinas del Gobierno federal y los bancos, mientras que numerosos negocios privados cerrarán o modificarán sus horarios. Para millones de trabajadores, la celebración también representa una semana laboral de cuatro días .

Thanksgiving se celebra tradicionalmente el cuarto jueves de noviembre y forma parte del calendario oficial de días festivos federales.

¿Qué servicios y oficinas estarán cerrados el jueves 26 de noviembre?

El feriado tendrá consecuencias en distintos servicios de atención al público:

Bancos : las entidades bancarias no tendrán atención presencial habitual durante Thanksgiving. La Reserva Federal confirmó que sus bancos y sucursales : las entidades bancarias no tendrán atención presencial habitual durante Thanksgiving. La Reserva Federal confirmó que sus bancos y sucursales permanecerán cerrados el jueves 26 de noviembre

Oficinas gubernamentales : las dependencias federales suspenderán sus actividades administrativas habituales.

Correo postal : el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) cerrará todas sus sucursales y suspenderá las entregas regulares.

Comercios y negocios privados: algunos establecimientos cerrarán durante la celebración, mientras que otros trabajarán con horarios especiales.

Thanksgiving es una de las principales reuniones familiares estadounidenses. La celebración incluye comidas tradicionales, encuentros entre amigos, desfiles y partidos de fútbol americano. Brian A Jackson

¿El viernes 27 de noviembre también será feriado en Estados Unidos?

No. El viernes 27 de noviembre no forma parte de los feriados federales de 2026. Por lo tanto, las oficinas gubernamentales y los servicios que retomen sus actividades después de Thanksgiving podrán funcionar con normalidad.

Sin embargo, algunas empresas conceden el viernes libre a sus empleados para extender el descanso durante cuatro días, desde el jueves hasta el domingo. Esta decisión depende de cada empleador.

Además, el viernes posterior a Thanksgiving coincide con el Black Friday, una de las jornadas comerciales más importantes del país, en la que numerosos negocios abren sus puertas para ofrecer descuentos y promociones.

¿Por qué Thanksgiving se celebra el cuarto jueves de noviembre?

Thanksgiving tiene una larga historia en Estados Unidos. En 1789, George Washington proclamó el 26 de noviembre como una jornada nacional de agradecimiento. Décadas después, Abraham Lincoln estableció en 1863 que la celebración se realizará el último jueves de noviembre. La fecha quedó fijada definitivamente en 1941, cuando el Congreso aprobó una modificación para establecer el cuarto jueves del mes.