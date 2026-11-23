La medida alcanza a solicitudes presentadas desde el 30 de octubre de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos puso fin a las extensiones automáticas de determinados permisos de trabajo para inmigrantes que soliciten renovar sus documentos desde el 30 de octubre de 2025.

La disposición elimina la prórroga automática de hasta 540 días que recibían algunos titulares de un Documento de Autorización de Empleo (EAD) mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) procesaba sus solicitudes.

La modificación quedó establecida mediante una Norma Final Provisional (IFR) publicada por el DHS en octubre de este año, que a su vez ratifica una regla interina que ya regía desde octubre de 2025. Según el organismo, el cambio busca reforzar los controles migratorios y las verificaciones de seguridad antes de extender una autorización laboral.

¿A quiénes afecta la disposición del DHS sobre los permisos del trabajo?

La medida alcanza a determinados extranjeros que presenten el Formulario I-765 para renovar su Documento de Autorización de Empleo a partir del 30 de octubre de 2025. Hasta entonces, quienes cumplían con los requisitos podían recibir una extensión automática de hasta 540 días a la validez de su EAD mientras esperaban una respuesta de USCIS.

Con la nueva disposición, presentar una solicitud de renovación dentro del plazo ya no garantiza esa prórroga . Por lo tanto, algunos trabajadores podrían quedarse temporalmente sin autorización para trabajar si su nuevo documento no llega antes del vencimiento del anterior.

El director de USCIS, Joseph Edlow, justificó el objetivo de la decisión: “Es una medida de sentido común garantizar que se hayan completado las verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad adecuadas antes de que se extienda la autorización o documentación de empleo de un extranjero”.

El cambio consiste en eliminar la extensión automática para determinadas categorías, por lo que cada trabajador deberá verificar si reúne los requisitos para alguna de las excepciones vigentes. Shutterstock

¿Qué permisos de trabajo todavía pueden recibir una extensión automática?

La disposición contempla excepciones. No elimina todas las extensiones automáticas ni afecta retroactivamente a quienes ya tenían una prórroga vigente antes del 30 de octubre de 2025.

Entre las situaciones que todavía permiten mantener una extensión se encuentran:

Solicitudes presentadas antes del 30 de octubre de 2025 : quienes tengan un aviso de : quienes tengan un aviso de recibo I-797C que demuestre que renovaron oportunamente pueden conservar la extensión automática de hasta 540 días, si cumplen los requisitos.

Permisos vinculados al TPS : los documentos EAD de las categorías A12 y C19 pueden recibir extensiones mediante avisos específicos del Registro Federal.

Extensiones establecidas por ley: continúan vigentes determinados beneficios, como la prórroga OPT para estudiantes internacionales de carreras STEM y algunas extensiones durante la transición de estatus F-1 a H-1B.

¿Qué deben hacer los inmigrantes para evitar quedarse sin permiso de trabajo?

USCIS recomienda presentar la renovación del permiso de trabajo hasta 180 días antes de su fecha de vencimiento. Anticipar el trámite permite reducir el riesgo de una interrupción laboral mientras se procesa el nuevo documento.