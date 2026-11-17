Un pasaporte estadounidense que todavía no venció puede generar problemas para viajar si está dañado. El Departamento de Estado advierte que las aerolíneas pueden negar el embarque por el estado del documento y que también podrían surgir dificultades durante un viaje al extranjero.

La advertencia figura en su guía oficial de preguntas frecuentes. Para reemplazarlo, el organismo indica solicitar uno nuevo presencialmente mediante el Formulario DS-11, entregar el pasaporte deteriorado y acompañarlo con una declaración firmada que explique su estado.

Qué daños requieren reemplazar el pasaporte

La guía oficial para solicitar un pasaporte de adulto menciona estos ejemplos de daños:

Daños por agua.

Moho o manchas.

Roturas importantes.

Marcas no oficiales.

Páginas faltantes.

El organismo distingue otras situaciones del desgaste normal, como páginas dobladas o pequeños dobleces, que no considera daños que requieran reemplazar el documento.

Qué documentación hay que presentar

Además del pasaporte dañado y la declaración firmada, la solicitud debe incluir el Formulario DS-11, los documentos de respaldo, una fotografía y las tarifas correspondientes.

La declaración debe explicar las condiciones en las que se encuentra la libreta o tarjeta de pasaporte. Se presenta junto con el documento deteriorado como parte del trámite de reemplazo.

Para los adultos, las instrucciones también requieren una prueba de ciudadanía estadounidense y una identificación física con fotografía, junto con las fotocopias indicadas. Entre las pruebas de ciudadanía admitidas figuran el certificado de nacimiento estadounidense y los certificados de naturalización o ciudadanía.

Cómo preparar y entregar el Formulario DS-11

El Departamento de Estado ofrece una herramienta digital para completar e imprimir el formulario. Debe imprimirse en una sola cara de las hojas y no firmarse antes de que lo solicite el agente receptor.

En Estados Unidos, la documentación se entrega en un centro autorizado de recepción de solicitudes. Allí, el agente verifica la identificación, toma el juramento y pide la firma. Para realizar el trámite desde el extranjero, la guía indica contactar a la embajada o consulado estadounidense más cercano.