La diferencia también se refleja en la cantidad de almidón, azúcares y fibra.

La banana verde tiene menos azúcar y conserva una mayor proporción de almidón resistente, mientras que la banana madura concentra más azúcares naturales porque parte de ese almidón se trasforma durante el proceso de maduración.

Un estudio publicado en la revista científica Foods y disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (PubMed Central) analizó cómo cambia la composición de las bananas según su grado de madurez.

Qué banana tiene más azúcar

La banana madura tiene más azúcares naturales que la verde. Esto sucede porque, a medida que la fruta madura, una parte importante de almidón se descompone y se convierte en azúcares como la glucosa, la fructosa y la sacarosa.

En el experimento controlado, los investigadores encontraron que los azúcares totales pasaron de aproximadamente 4,3 gramos cada 100 gramos en las bananas verdes a entre 15 y 17 gramos en las ligeramente maduras y maduras.

“Durante la maduración, el almidón se convierte en azúcares, lo que resulta en el ablandamiento de la textura y el sabor dulce asociados con el plátano maduro”, explica el artículo.

Ambas bananas pueden formar parte de una alimentación equilibrada. ChatGPT

Qué beneficios tiene comer banana verde

La banana verde se destaca por su contenido de almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no se digiere completamente en el intestino delgado y que puede actuar como fibra dietética. Este componente resulta de interés para la salud intestinal porque puede llegar al colón y ser utilizado por microorganismos de la microbiota.

La investigación encontró que la fruta inmadura tenía una concentración considerablemente mayor de almidón y fibra dietética que la fruta muy madura.

Los autores señalaron que el almidón resistente presente en las bananas disminuye durante la maduración y que este componente se considera fibra dietética según la definición actual de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos).

Qué beneficios tiene comer banana madura

La banana madura también aporta beneficios nutricionales. Su textura blanda y su mayor concentración de azúcares naturales hacen que sea una opción práctica para consumir como colación, agregar a un desayuno o utilizar en preparaciones sin necesidad de añadir azúcar. Además, conserva nutrientes propios de la fruta, como potasio y otros minerales.

El estudio encontró que las bananas maduras tenían menos almidón que las verdes, debido a la transformación que ocurre durante el proceso de maduración.