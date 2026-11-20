Si corresponde presentar el formulario y no se adjunta, el IRS no concede el crédito reclamado.

Hay un trámite que muchos contribuyentes desconocen y que puede trabar la devolución de impuestos: cuando el IRS le negó o le redujo a alguien uno de los créditos más valiosos para las familias y esa persona quiere volver a reclamarlo, debe adjuntar un formulario específico. Si lo omite, el IRS rechaza el reclamo del crédito.

Rechazarán las declaraciones de quienes vuelvan a reclamar créditos y omitan este formulario

El Formulario 8862 se llama, justamente, “Información para reclamar ciertos créditos después de una denegación”. Si en un año anterior el IRS te redujo o te negó uno de esos créditos, por una razón que no sea un simple error de cálculo o de tipeo, y ahora cumplís los requisitos y querés volver a reclamarlo, tenés que presentar este formulario junto con tu declaración. Es, en los hechos, la forma de decirle al IRS: “ya corregí lo que estaba mal y ahora sí califico”.

Qué créditos abarca

La exigencia aplica a varios de los créditos más buscados por los contribuyentes, en especial por las familias trabajadoras:

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC).

El Crédito Tributario por Hijos (CTC), el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) y el Crédito por Otros Dependientes (ODC).

El Crédito Tributario de Oportunidad Estadounidense (AOTC), vinculado a gastos universitarios.

Si alguno de estos créditos fue reducido o denegado en el pasado, el Formulario 8862 es la llave para volver a pedirlo.

La exigencia aplica a varios de los créditos más buscados por los contribuyentes.

Qué pasa si se omite el formulario 8862

Si corresponde presentar el formulario y no se adjunta, el IRS no concede el crédito reclamado. En las declaraciones electrónicas, esto se traduce en un rechazo: el sistema devuelve la declaración y hay que corregirla incorporando el Formulario 8862 para que el crédito pueda ser considerado. En otras palabras, olvidarse del formulario puede frenar toda la parte de la devolución que depende de ese crédito.