La SSA publicó las fechas de sus próximos depósitos, con un último pago de noviembre y un cronograma de diciembre que incluye jubilaciones, SSDI y SSI.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) se prepara para completar el calendario de pagos de noviembre de 2026 con el último depósito destinado a un grupo de jubilados y beneficiarios por discapacidad. La fecha de cobro dependerá del día de nacimiento de cada persona.

Además, el organismo ya tiene definido el cronograma de diciembre, que incluye nuevas fechas para quienes reciben jubilaciones, beneficios por discapacidad (SSDI) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Los depósitos se distribuirán a lo largo del mes y habrá un adelanto especial el 31 de diciembre por el feriado de Año Nuevo. Estos son los días que deben tener en cuenta los beneficiarios.

Quiénes recibirán el último cheque del Seguro Social de noviembre

La SSA realizará el último pago de noviembre el miércoles 25 de noviembre de 2026. El depósito alcanzará a los beneficiarios de jubilación, sobrevivientes y Seguro Social por discapacidad (SSDI) cuyo día de nacimiento esté comprendido entre 21 y el 31 de cualquier mes.

Este grupo recibirá el dinero mediante depósito directo o el método de pago que tenga registrado ante el organismo. Para quienes cobran beneficios con base en el historial laboral de otra persona, como ciertos familiares o sobrevivientes, se toma como referencia la fecha de nacimiento del trabajador titular.

El último cheque de noviembre llegará el miércoles 25 para un grupo de beneficiarios según su fecha de nacimiento. ssa

Calendario de pagos SSA de diciembre 2026: todas las fechas para jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de SSI

Durante diciembre, la SSA retomará su cronograma habitual de depósito para la mayoría de los beneficiarios. Las fechas se distribuirán según el día de nacimiento, mientras que quienes reciben SSI o comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de mayo de 1997 tendrán fechas específicas.

El calendario oficial establece los siguientes días:

1 de diciembre : beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

3 de diciembre : personas que reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 y quienes cobran ambos beneficios, Seguro Social y SSI.

9 de diciembre : beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

16 de diciembre : beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

23 de diciembre : beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

31 de diciembre: nuevo depósito de SSI, correspondiente al beneficio de enero de 2027.

Este último adelanto se debe a que el 1 de enero es feriado federal por Año Nuevo. Por eso, la SSA enviará el dinero el último día de diciembre.