Los créditos de SSA se utilizan para determinar la elegibilidad de una persona a beneficios.

La Administración del Seguro Social (SSA) compartió el mes pasado el porcentaje de Ajuste por Costo de Vida (COLA) que verán como aumento quienes cobren beneficios de la agencia y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) en 2027.

Junto con este anuncio, también se actualizó el monto de ganancias que habrá que tener el próximo año para poder adquirir un crédito del Seguro Social.

COLA | SSA confirmó cuánto habrá que ganar en 2027 para recibir un crédito del Seguro Social

Los créditos del Seguro Social se acumulan en el historial de cada trabajador y más adelante se utilizan para determinar la elegibilidad que tiene esa persona para recibir prestaciones.

“Usamos sus ganancias e historial de trabajo para determinar su elegibilidad para recibir beneficios por jubilación o incapacidad o la elegibilidad de su familia para recibir beneficios para sobrevivientes. No podemos pagarle beneficios si no tiene suficientes créditos”, indican las autoridades.

SSA entrega como máximo 4 créditos anuales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En ese marco, en 2026 los trabajadores deben adquirir 1.890 para poder sumar a su historial laboral un crédito del Seguro Social y, de acuerdo con lo indicado por el ajuste del próximo año, las ganancias requeridas para sumar un crédito serán 1.970 dólares en 2027.

Es importante destacar que, por año SSA puede entregar un máximo de 4 créditos sin importar cuanto gane cada trabajador, por lo que se necesitan como mínimo 10 años de trabajo para recibir jubilación por retiro, dado que SSA exige al menos 40 créditos para poder presentar la solicitud.

De cuánto será el COLA 2027 para beneficiarios del Seguro Social

La agencia federal establece que el año siguiente el aumento será de un 3.6% para beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad.

“El aumento de los pagos cerca de 7.3 millones de destinatarios de SSI comenzará el 31 de diciembre de 2026″, indica el comunicado oficial.