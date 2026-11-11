La herramienta permite prevenir el robo de identidad tributaria y está disponible incluso para quienes no están obligados a presentar declaraciones de impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) recomienda a los contribuyentes tomar una mediada adicional para proteger su información personal y evitar fraudes durante la temporada tributaria. Se trata de un código de seis dígitos conocido como IP PIN, que permite bloquear declaraciones de impuestos presentadas por terceros que intenten utilizar el número de Seguro Social de otra persona.

Esta herramienta funciona como un mecanismo de verificación de identidad y está disponible para quienes tengan un número de Seguro Social (SSN) o un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y puedan validar sus datos. Además, no es necesario haber sufrido un robo de identidad fiscal para solicitarlo y el trámite es gratuito.

El organismo también recomendó anticipar la solicitud del código antes de mediados de noviembre de 2026, debido a una interrupción temporal del sistema por tareas de mantenimiento. Quienes planeen presentar sus declaraciones de impuestos anticipadamente en 2027 deberán tener en cuenta este plazo para evitar inconvenientes.

Qué es el código de seis dígitos que recomienda el IRS y cómo bloquea declaraciones fraudulentas

El IRS recomienda a los contribuyentes solicitar el IP PIN, una herramienta de seguridad que ayuda a impedir que terceros presenten declaraciones de impuestos federales utilizando el número de Seguro Social o el Número de Identificación Personal del Contribuyente de otra persona.

El código está compuesto por seis dígitos y funciona como una mediada adicional de verificación de identidad. Quienes están inscritos en el programa pueden incluirlos al presentar sus declaraciones de impuestos, tanto electrónica como en papel. Si el número es incorrecto o no se incluye en una presentación electrónica, el IRS rechazará el trámite.

Entre sus principales características se encuentran:

Protección de identidad : impide que terceros presenten declaraciones utilizando los datos del titular sin el código correcto.

Renovación anual : el IP PIN cambia cada año y debe recuperarse para las nuevas declaraciones.

Acceso preventivo: puede solicitarse aunque la persona nunca haya sufrido un robo de identidad fiscal.

El código es confidencial y no debe compartirse con otras personas, salvo un preparador de impuestos de confianza que necesite utilizarlo para presentar la declaración.

El código funciona como una medida adicional de seguridad, puede solicitarse sin haber sufrido un fraude fiscal y debe renovarse cada año. Shutterstock

Quiénes pueden solicitar el IP PIN del IRS y cómo obtenerlo paso a paso

Cualquier persona que tenga un número de Seguro Social o un ITIN y pueda verificar su identidad puede inscribirse en el programa. No es necesario haber sido victima de un fraude tributario ni estar obligado a presentar una declaración de impuestos.

Para obtenerlo, el IRS recomienda utilizar su cuenta en línea o la aplicación oficial. Los pasos son:

Ingresar a IRS.gov o a la aplicación IRS.

Iniciar sesión y completar la verificación de identidad. Si todavía el usuario no tiene cuenta, es necesario que se registre.

Acceder a la sección correspondiente al IP PIN dentro del perfil.

Inscribirse en el programa y obtener el código de seis dígitos.

La inscripción puede ser continua, para recibir un nuevo código cada año, o por única vez, modalidad que finaliza al terminar el año calendario.

Qué sucede si una persona no puede hacer el trámite por Internet

El IRS contempla otras alternativas para quienes no pueden verificar su identidad en línea:

Formulario 15227 : pueden utilizarlo quienes tengan un ingreso bruto ajustado inferior a US$84,000 si presentan individualmente, o US$168,000 si están casados y presentan una declaración conjunta. También deben contar con un SSN o ITIN válido y acceso a un teléfono para verificar su identidad.

Atención presencial: quienes no puedan completar la verificación en línea no reúnan los requisitos para utilizar el formulario pueden solicitar una cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC).

El IRS recomienda solicitar el código antes del mantenimiento del sistema

El organismo también recomienda a quienes planean presentar sus declaraciones anticipadamente en 2027 que obtengan su IP PIN antes de mediados de noviembre de 2026. Esto se debe a que el sistema para solicitar o consultar el código suele quedar temporalmente fuera de servicio por mantenimiento desde mediados de noviembre hasta mediados de enero.