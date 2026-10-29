La ley federal exige a cada estado que regule el asunto de la manutención infantil y que se revisen estas directrices cada cuatro años.

En Nueva York, la ley establece que los padres tiene la obligación de proporcionar manutención económica a sus hijos hasta los 21 años. No obstante, también existen situaciones en las que esta responsabilidad se puede extender hasta los 26 años.

La Ley del Tribunal de Familia (Family Court Act) de Nueva York regula estas obligaciones y establece los criterios para calcular los pagos, así como las consecuencias que pueden enfrentar los padres que incumplan una orden de manutención.

¿Quiénes deben pagar manutención?

Independientemente de si están casados, separados o divorciados, ambos padres deben contribuir económicamente a la manutención de sus hijos menores de 21 años.

No obstante, el pago de la manutención como cuota corresponde al padre o madre que no tiene la custodia principal del hijo, mientras que convive con el menor generalmente contribuye a su sostenimiento mediante los gastos cotidianos.

La Justicia de Nueva York contempla casos excepcionales:

Ambos padres: pueden tener que pagar manutención si el hijo vive bajo la tutela de un familiar o un tercero.

Padres que conviven: uno puede ser obligado a pagar si se niega a contribuir a los gastos del hijo.

Independientemente de si están casados, separados o divorciados, ambos padres deben contribuir económicamente a la manutención de sus hijos menores de 21 años. Magnific

¿En qué casos la ley de Nueva York exige que se reciba manutención hasta los 26 años?

Según el sección 413-b del artículo 4 de la Ley del Tribunal de Familia, un tribunal puede ordenar que la manutención continúe hasta los 26 años cuando el hijo tiene una discapacidad del desarrollo y depende económicamente de sus padres o cuidadores.

Para autorizar esta extensión, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Que el hijo tenga una discapacidad del desarrollo reconocida conforme a la legislación estatal.

Que viva con el padre, madre o cuidador familiar que solicita la manutención.

Que dependa principalmente de esa persona para su sostenimiento económico.

Que la discapacidad esté respaldada por un diagnóstico y un informe de un profesional de la salud autorizado.

La extensión no se concede de manera automática. Es el padre, madre o cuidador familiar quien debe presentar una solicitud ante el tribunal, que evaluará las condiciones y determinada el monto que corresponde.

¿Cómo se calcula la manutención en Nueva York?

De acuerdo con el informe Review of the New York Child Support Guidelines (2023), el monto de la manutención se calcula considerando los ingresos de ambos padres y la cantidad de hijos que deben recibir asistencia económica.

La legislación establece los siguientes porcentajes sobre los ingresos combinados de los padres:

1 hijo: 17%.

2 hijos: 25%.

3 hijos: 29%.

4 hijos: 31%.

5 o más hijos: no menos del 35%.

Para determinar el pago, el tribunal suma los ingresos de ambos padres después de las deducciones permitidas y calcula cuánto corresponde aportar a cada uno según su participación en los ingresos totales. También se pueden considerar otros gastos como atención médica, cuidado infantil y educación.

Según la tabla oficial de manutención de 2026, los porcentajes se aplican como regla general hasta un ingreso parental combinado de US$193.000 anuales. Cuando se supera ese límite, el tribunal puede utilizar criterios adicionales para determinar el monto.

Para determinar el pago, el tribunal suma los ingresos de ambos padres después de las deducciones permitidas y calcula cuánto corresponde aportar a cada uno según su participación en los ingresos totales. También se pueden considerar otros gastos como atención médica, cuidado infantil y educación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son las consecuencias por tener deudas de manutención infantil?

La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidad de Nueva York (OTDA) establece distintas medidas para reclamar los pagos de manutención atrasados.

Dependiendo del monto adeudado, el tiempo de incumplimiento y otras condiciones, las autoridades pueden aplicar las siguientes sanciones:

Retención de reembolsos fiscales: utilizar devoluciones de impuestos estatales o federales para cubrir deudas.

Embargo o congelamiento de activos: retener fondos de determinadas cuentas bancarias y otros bienes.

Suspensión de licencias de conducir: cuando se cumplen los requisitos establecidos por el programa.

Suspensión de licencias profesionales: restringir determinadas licencias o permisos estatales.

Restricciones al pasaporte: denegar la solicitud o renovación de un pasaporte estadounidense cuando la deuda alcanza los US$2.500 y se cumplen los criterios federales.

Notificación a agencias crediticias: informar las deudas de manutención pendientes.

Estas medidas no se aplican de forma automática en todos los casos y cada procedimiento tiene condiciones específicas y mecanismos para solicitar una revisión, si se cometió un error.