La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lanzó TSA Gold+, un programa que permite privatizar parcialmente los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos. El anuncio se realizó el 14 de mayo mediante un memorando interno. Los viajeros en aeropuertos adheridos podrán completar los controles más rápido, incluso durante un cierre del gobierno.

El programa responde a la crisis del último cierre federal, cuando 61.000 agentes quedaron sin cobrar y las filas en los aeropuertos duraron horas. El 27 de marzo, Trump firmó una orden de emergencia para redirigir fondos y pagarles. TSA Gold+ busca evitar que eso vuelva a ocurrir.

¿Qué es TSA Gold+ y cómo cambia los controles en los aeropuertos?

TSA Gold+ amplía el programa SPP, que ya opera con empresas privadas en 20 aeropuertos bajo supervisión federal. Los aeropuertos pueden adherirse de forma voluntaria y recibir un servicio adaptado a sus necesidades, con respaldo de la TSA y operadores privados. El costo lo asumen los socios privados, no los aeropuertos.

La agencia asegura que los estándares de seguridad se mantienen bajo control federal. Sin embargo, el sindicato AFGE —que representa a los agentes de la TSA— se opone: advierte que las empresas privadas priorizan la ganancia por sobre la protección de los pasajeros.

TSA Gold+ amplía el programa SPP, que ya opera con empresas privadas en 20 aeropuertos bajo supervisión federal. Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial

¿Qué significa esto para quienes viajen en aeropuertos con TSA Gold+?

En el corto plazo no habrá cambios visibles. A medida que los aeropuertos se sumen, los controles serán más ágiles y no colapsarán ante cierres del gobierno, ya que no dependerán exclusivamente del presupuesto federal.

El impacto dependerá de qué aeropuertos decidan adherirse. La TSA no confirmó aún cuáles serán los primeros. Los viajeros pueden seguir las novedades en tsa.gov/goldplus.