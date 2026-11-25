La restricción también puede afectar a quienes ya tienen una autorización ESTA aprobada (Fuente: EFE - Montaje: El Cronista USA LATAM).

El Departamento de Estado (DOS) de Estados Unidos mantiene una restricción que impide a determinados extranjeros viajar sin visa americana si visitaron Cuba el 12 de enero de 2021 o después de esa fecha.

La disposición afecta a los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visado (VWP), quienes deberán solicitar una visa de visitante para ingresar al territorio estadounidense.

La medida está relacionada con la decisión del Gobierno estadounidense designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

¿Quiénes no podrán viajar a Estados Unidos sin visa si visitaron Cuba?

La restricción alcanza a los ciudadanos de países que participaron del Programa de Exención de Visado (VWP) y que hayan estado en Cuba desde el 12 de enero de 2021.

Entre las nacionalidades afectadas se encuentran los ciudadanos de Chile, España, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y otros países habilitados para utilizar este beneficio. También están incluidos los extranjeros que tengan doble nacionalidad de un país participante del VWP y de Cuba, independientemente de que hayan viajado o no a la isla.

El Departamento de Estado establece que, salvo excepciones muy limitadas, estas personas no pueden utilizar el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) para ingresar a Estados Unidos .

Mientras el ESTA permite solicitar autorización para viajar por turismo o negocios durante un máximo de 90 días, quienes necesitan una visa deben completar el procedimiento consular antes de viajar.

¿Qué pasa si ya tengo una ESTA aprobada y viajé a Cuba?

Tener una autorización ESTA vigente no garantiza que el viajero pueda seguir utilizándola. Según las disposiciones oficiales, si las autoridades estadounidenses determinan que una persona visitó Cuba después del 12 de enero de 2021 o tiene doble nacionalidad cubana y un país participante del programa, puede revocarle la autorización.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recomienda comprobar el estado de la ESTA antes de organizar el viaje o comprar los pasajes.

¿Qué deben hacer los extranjeros que ya no pueden viajar con ESTA?

No cumplir con los requisitos del Programa de Exención de Visado no significa que una persona tenga prohibido ingresar a EE.UU. El DOS aclara que quienes quedan excluidos pueden solicitar una visa de no inmigrante de una embajada o consulado estadounidense.

Para viajes turísticos o visitas familiares, una de las alternativas es la visa de visitante B-2 o la categoría combinada B-1/B-2, según el propósito del viaje. El proceso requiere presentar la solicitud correspondiente y cumplir con los requisitos consulares. La aprobación no está garantizada.