El pasaporte es el documento más importante para cualquier viaje internacional. No solo acredita tu identidad y nacionalidad fuera de tu país de origen, sino que también es el requisito básico para poder ingresar y salir de la mayoría de los países del mundo. Sin un pasaporte válido y vigente, no es posible abordar vuelos internacionales ni realizar trámites migratorios en aeropuertos y fronteras. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) advirtió que no permitirá viajar internacionalmente a ciudadanos y extranjeros que presenten pasaportes vencidos. El requisito es claro: para ingresar o salir de Estados Unidos en vuelos internacionales, el pasaporte debe estar vigente. Aunque la TSA es la agencia encargada del control de seguridad en aeropuertos, la validez del pasaporte también es verificada por aerolíneas y autoridades migratorias. Un documento expirado puede impedir abordar el avión y, en consecuencia, frustrar el viaje. Si el pasaporte vence pronto, lo mejor es iniciar el proceso de renovación cuanto antes. Viajar con un documento cercano a su vencimiento puede generar inconvenientes incluso si técnicamente sigue vigente. Muchos países aplican la llamada “regla de los seis meses”, que exige que el pasaporte tenga al menos medio año de vigencia restante al momento del ingreso.