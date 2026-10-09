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Con motivo del aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado ofrece a los ciudadanos una versión especial del pasaporte americano, conocido como “pasaporte patriota”.

Este documento cumple con todos los estándares de seguridad un pasaporte convencional, sólo que presenta características de diseño especiales y distintivas.

Las autoridades especificaron que planean una emisión total de 250,000 unidades y aún hay cupo para nuevos ejemplares a disponibilidad.

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Pasaporte patriota: cuál es la diferencia con el tradicional

La versión por los 250 años tiene un nuevo diseño de tapa, así como también ilustraciones específicas de este modelo.

La portada exterior expresa en grande “United States of America” y la contratapa muestra la bandera de Estados Unidos con un “250″ rodeado por estrellas.

Así lucen la tapa y contratapa del pasaporte patriota.
Así lucen la tapa y contratapa del pasaporte patriota.Travel State | Montaje El Cronista USA

Además, la portada y contraportada interior también se diferencian del ejemplar tradicional, con elementos como una imagen de Donald Trump sobre la Declaración de la Independencia, por ejemplo.

“El pasaporte conmemorativo tiene 26 páginas, al igual que el diseño estándar del libreto de pasaporte”, se indica. Por lo que no podrá gestionarse en la versión de 50 páginas. En cuanto a la tarifa, se respeta el mismo sistema utilizado para la versión convencional.

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Cómo se tramita este pasaporte patriota

Las autoridades indican que existen dos opciones para adquirirlo: en una Agentica de Pasaportes de Washington D.C. o en un evento específico designado para la emisión de estos pasaportes, que tienen lugar en las agencias o centros de pasaporte.

Cita en persona en la Agencia de Pasaporte en Washington

  • Llamar al Centro Nacional de Información de Pasaportes, seleccionar la opción 2 para español y luego la opción 9 del menú para ver la disponibilidad de citas.
  • Esperar el correo de confirmación de cita.

Programar una cita en persona en una agencia o centro

  • Para consultar la lista de eventos de emisión de pasaporte en agencias o centros hay que llamar al 1-877-487-2778, seleccionar el 2 para español y la opción 9 del menú para conocer disponibilidad.
  • Esperar el correo de confirmación de cita.

Es fundamental consultar antes de la cita la lista de documentos necesarios para poder llevar a cabo el trámite.

Quiénes no pueden tramitar el pasaporte patriota

El documento no está disponible para quienes:

  • Solicitan en línea
  • Solicitan en una oficina de aceptación de pasaporte
  • Envían una solicitud por correo