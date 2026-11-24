Qué cantidades se necesitan y qué precauciones conviene tener antes de usarla.

Mantener los muebles limpios y con brillo no siempre requiere comprar productos específicos. Existen algunas alternativas caseras que combinan ingredientes habituales de la cocina y que se pueden preparar en pocos minutos para mejorar el aspecto de las superficies de madera.

Una de ellas consiste en mezclar aceite de oliva y vinagre blanco para elaborar una preparación que se aplica con un paño y busca dejar un acabado brillante.

La fórmula aparece en la guía de limpieza ecológica de la Universidad de California en Irvine (UCI), que detalla qué cantidades utilizar y cómo extenderla sobre los muebles.

Cómo preparar la mezcla de aceite de oliva y vinagre para limpiar los muebles

Para elaborar este lustramuebles casero se necesitan dos ingredientes:

1/4 taza de aceite de oliva.

1/4 taza de vinagre blanco destilado.

La receta aparece en una guía de productos de limpieza ecológicos de la UCI, que también contempla la posibilidad de agregar entre 20 y 30 gotas de aceite esencial de limón o dos cucharaditas de jugo de limón para darle aroma.

El truco utiliza ingredientes económicos y promete mejorar el aspecto de los muebles de madera, según UCI. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El procedimiento consiste en medir ambos ingredientes, colocarlos en un recipiente y mezclarlos. Como el aceite y el vinagre tienden a separarse, UCI recomienda agitar bien la preparación antes de cada uso.

Cómo aplicar la preparación a los muebles

Una vez preparada la mezcla, la guía de UCI recomienda utilizar un paño limpio y seco para extender de a poco el producto sobre la madera, siguiendo la dirección de la veta.

El aceite de oliva es el ingrediente que aporta el efecto de lustre ya que, según David Suzuki Foundation, puede utilizarse para levantar la suciedad y dar brillo a distintas superficies. Al combinarlo con vinagre blanco, se obtiene una preparación casera que se extiende sobre la madera y se pule con un paño.