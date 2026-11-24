Si el aluminio se coloca al inicio, debe quedar flojo sobre la pechuga.

Cubrir la pechuga del pavo con papel aluminio es un paso opcional para controlar el dorado durante el horneado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) propone colocar el aluminio flojo sobre la pechuga al comienzo de la cocción o usarlo más adelante, cuando el pavo ya alcanzó el color deseado.

La guía advierte que mantener el aluminio sobre el pavo durante toda la cocción puede hacer que tarde más en cocinarse. El momento de retirar la cubierta depende de cuándo se la colocó y del dorado que se busca.

Cuándo colocar y retirar el papel aluminio del pavo

Si se coloca al comienzo del horneado, el aluminio debe quedar flojo sobre la pechuga, como una cubierta. El USDA indica retirarlo después de los primeros 60 a 90 minutos para que la piel pueda dorarse.

La otra opción es colocarlo cuando la piel ya tenga el color deseado. Si el pavo todavía necesita tiempo de horno, la cubierta ayuda a evitar que la superficie se oscurezca más mientras el interior termina de cocinarse.

Cómo saber si el pavo está listo

Para el método descrito en la guía, el USDA indica que el pavo entero debe estar completamente descongelado. Recomienda colocarlo con la pechuga hacia arriba, sobre una rejilla plana dentro de una bandeja poco profunda, y ajustar el horno a al menos 325 °F (unos 163 °C).

Para que la piel se dore, se retira el aluminio después de los primeros 60 a 90 minutos de horno. Fuente: Imagen ilustrativa creada con ChatGPT - El Cronista USA- El Cronista USA

El tiempo de cocción varía según el peso y si el pavo lleva relleno. A 325 °F, un pavo de 8 a 12 libras (3,6 a 5,4 kg) puede tardar entre 2 horas y 45 minutos y 3 horas sin relleno, o entre 3 horas y 3 horas y media si está relleno. Los tiempos son orientativos.

Para comprobar la cocción, el USDA recomienda usar un termómetro de cocina. La temperatura interna debe alcanzar 165 °F (unos 74 °C) en la parte más gruesa de la pechuga y en las partes más internas del muslo y del ala. Si el pavo lleva relleno, su centro también debe alcanzar esa temperatura.