La agencia encargada de la inspección de sanidad animal y vegetal aclara en su sitio web la información necesaria para quienes deseen viajar junto a sus animales.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (USDA) insta a consultar con un veterinario acreditado por el organismo a quienes decidan viajar con sus mascotas para determinar si se cumplen con los requisitos de ingreso del país de destino y, en caso de que si, iniciar el protocolo correspondiente.

Además, también redefinen el concepto de mascota y detallan qué animales se pueden englobar dentro de esta categoría y cuáles no califican como tal y se encuentran sujetos a distintas regulaciones.

¿Qué animales están permitidos para viajes y califican como mascotas?

De acuerdo con el USDA, una mascota es un “animal de compañía de propiedad privada” que no tiene como finalidad someterse a investigación ni ponerse en reventa. Se incluyen los siguientes animales:

Perros.

Gatos.

Hurones.

Conejos.

Roedores.

Erizos.

Reptiles.

Anfibios.

Algunas aves domésticas como loros, canarios y demás.

La agencia encargada de la inspección de sanidad animal y vegetal aclara en su sitio web la información necesaria para quienes deseen viajar junto a sus animales. Magnific

¿Qué aves no califican como mascotas?

Entre las aves que no se categorizan como mascotas se encuentran las que tienen el potencial de portar y transmitir ciertas enfermedades, y se conocen como “aves de corral”:

Gallinas.

Palomas.

Patos.

Gansos.

Urogallos.

Perdices.

Pavo real.

Faisanes.

Codorniz.

Cisnes.

Pavos.

¿Qué hacer si tu mascota no cumple las condiciones necesarias?

Si su animal no califica como mascota para el USDA, el organismo recomienda acceder a la herramienta de consulta del Reglamento Internacional para la Exportación de Animales y seleccionar el país de destino para verificar los requisitos que se deben cumplir.

El protocolo: ¿qué se debe hacer para viajar con tus mascotas?

Según el USDA, las personas que deseen viajar con sus mascotas deben verificar las condiciones sanitarias y los documentos exigidos en cada lugar.

Los pasos son los siguientes: