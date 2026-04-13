El sistema subterráneo no es solo un medio de transporte, es la columna vertebral que sostiene el trabajo, la educación y la vida cotidiana en una de las urbes más intensas del mundo. Cuando ese engranaje se altera, el impacto es inmediato. Retrasos de minutos pueden transformarse en horas, con andenes saturados y una rutina que se desordena. En ese contexto, tras el anuncio de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) sobre interrupciones en la línea G del metro de Nueva York complica a miles de personas que tendrán que repensar sus rutas de viaje hacia el trabajo. Durante abril, el metro de Nueva York operará con interrupciones importantes que afectan a la línea G, especialmente en el tramo entre Court Square y Bedford-Nostrand Avs. En esos sectores, el servicio quedará completamente suspendido en varios períodos, lo que obliga a miles de pasajeros a modificar sus recorridos habituales. Los cortes incluyen fechas específicas. Del 13 al 15 de abril y del 20 al 24 de abril, la suspensión será durante toda la jornada, desde el inicio hasta el cierre del servicio. Además, en horarios nocturnos, entre las 21:45 y las 5:00, también habrá interrupciones en ese mismo tramo. Para cubrir los tramos afectados, la MTA implementó buses identificados como T403, que replican el recorrido entre Court Square y Bedford-Nostrand Avs. También se recomienda utilizar combinaciones con otras líneas, especialmente la línea F, que funciona como alternativa clave durante los cortes. Aun así, el servicio no se mantendrá con normalidad. En los tramos habilitados, los trenes de la línea G operarán con menor frecuencia, con intervalos de aproximadamente 10 minutos tanto de día como de noche. Esto genera más espera y mayor saturación, sobre todo en horas pico y fines de semana. Las interrupciones responden a un plan de obras estructurales que incluye mantenimiento de vías e instalación de nuevos sistemas de señalización. Estas mejoras buscan optimizar la frecuencia y reducir fallas en el servicio a largo plazo. Como parte de este cronograma, también habrá interrupciones extendidas. Durante el fin de semana del 17 al 20 de abril, no habrá servicio en el tramo afectado desde el viernes a las 21:45 hasta el lunes a las 5:00. Estas obras obligan a reorganizar completamente los viajes, con más transbordos y tiempos de traslado más largos.