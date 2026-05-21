El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York confirmó que puede suspender las licencias de conducir de quienes registren su vehículo en otro estado y no entreguen las placas correspondientes de Nueva York. La medida forma parte de las normas oficiales de registro vehicular y afecta a conductores que cambian la matriculación sin completar el trámite requerido.

De acuerdo con las normativas, los propietarios deben devolver las placas antes de cancelar el seguro o registrar el automóvil fuera del estado. De lo contrario, el sistema puede aplicar sanciones y suspensiones automáticas sobre la licencia de conducir.

Nueva York suspenderá licencias de quienes no devuelvan las placas

El DMV advirtió que muchos conductores registran sus vehículos en otros estados, pero olvidan entregar las matrículas emitidas en Nueva York. Esa situación genera problemas en el registro oficial y puede derivar en penalidades.

Las autoridades explicaron que la devolución de placas es obligatoria cuando el vehículo deja de estar registrado en Nueva York. El trámite debe realizarse directamente ante el DMV para evitar sanciones administrativas.

El DMV de Nueva York suspende las licencias de conducir de quienes modifiquen la sede permanente de su registro vehicular sin devolver sus placas. Chat GPT | IA

Qué pasa si una persona no entrega las placas del vehículo

El DMV de Nueva York explicó que muchos conductores cambian el registro del automóvil a otro estado, pero omiten entregar las placas emitidas originalmente.

Cuando eso sucede, pueden generarse problemas administrativos vinculados con el seguro automotor. Según las normas estatales, las matrículas deben devolverse oficialmente antes de cancelar la póliza o registrar el vehículo en otro lugar.

Las autoridades advirtieron que ignorar este procedimiento puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir y del registro vehicular.

Cómo devolver las placas y evitar sanciones del DMV

Las placas pueden entregarse personalmente en oficinas autorizadas del DMV o enviarse por correo siguiendo las instrucciones oficiales del organismo.

Entre los casos en los que se exige devolver las matrículas aparecen:

Registro del vehículo en otro estado.

Cancelación del seguro automotor .

Venta o baja definitiva del automóvil.

Cambio de tipo de registro vehicular.

El DMV recordó que completar correctamente este trámite evita suspensiones, multas y problemas futuros con la licencia de conducir en Nueva York.