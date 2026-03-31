Un comunicado de la Metropolitan Transit Authority (MTA) dio a conocer que tiene la intención de instalar nuevas puertas en las entradas de más de 20 estaciones de metro en toda la ciudad de Nueva York. Se trata de una medida que ya se implementó en algunas zonas. El objetivo de estas nuevas puertas será reducir la cantidad de viajeros que evaden el pago de las tarifas obligatorias y además, mejorar el acceso para las personas con discapacidad al reemplazar los torniquetes. Según la MTA, este avance es de gran importancia porque no se realizaba ninguna renovación integral de torniquetes desde 1990. Las puertas anti-evasión ya fueron exitosamente instaladas en las estaciones: Se presentaron tres diseños de puertas. Cada uno incluye barreras de cristal que imposibilitan que las personas pasen por debajo o por arriba, como sucede con otros sistemas de acceso al transporte. Las puertas se abren hacia afuera e tienen cámaras en la parte superior para identificar a los que intenten evadir el pago. La MTA tiene en cuenta varios criterios a la hora de instalar estas nuevas puertas. Se evalúa la cantidad diaria de pasajeros, los niveles de evasión identificados, la necesidad de accesibilidad y la condición del centro de transporte. Según la agencia de transporte, un 31% de los pasajeros diarios ya utilizó estos nuevos torniquetes: el número equivale a aproximadamente 12 millones de accesos. Las funciones específicas que incorpora este nueva sistema se pueden resumir en: Según funcionarios de la MTA, el acceso debe ser: seguro, acogedor y fácil de usar para todos. Desde la instalación de estas nuevas puertas anti-evasión, según datos a los que pudo acceder el The New York Times, se reportó una caída significativa en la evasión de tarifas de transporte de un 14% a un 10%. Adicionalmente, también se incorporaron alrededor de 1000 agentes de seguridad para asegurar que se cumplan las reglas en los accesos. En 2024, la cantidad de viajes de metro sin pagar representan al rededor de 174 millones de dólares.