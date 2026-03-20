La Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) ofrece a sus estudiantes de grado a través de su programa Bruin U-Pass la posibilidad de acceder a transporte gratuito. Con este beneficio, los alumnos pueden realizar viajes ilimitados sin costo en múltiples servicios de transporte del condado de Los Ángeles. El período de solicitud para el beneficio en primavera inició el 16 de marzo y se extenderá hasta el 31 de mayo. Una vez esté aprobado, el pase se activará y será válido hasta el 14 de junio de este mismo año. Es fundamental destacar que el pase debe renovarse de manera trimestral para que pueda mantenerse activo. El programa permite los viajes sin costo una gran red de transporte, incluyendo Para acceder al beneficio es necesario que los estudiantes Si se activa, recibirán un correo con un número de confirmación.