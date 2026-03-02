Una nueva disposición en Nueva York modifica el sistema de pago para el uso del transporte público en el estado. Luego de más de 30 años de uso, las autoridades decidieron suspender la vigencia de la MetroCard e implementar un sistema de pago moderno que facilite el acceso a los ciudadanos. A partir de enero de 2026, la forma de pagar el transporte público en la Gran Manzana cambiará drásticamente: los pasajeros deberán usar un sistema contactless de pago por contacto, conocido como OMNY, que simplifica y moderniza el acceso a metros, autobuses y otros servicios del transporte urbano. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) confirmó que la MetroCard deja de ser el método principal para abonar los viajes. En su lugar, el sistema OMNY se convierte en la única modalidad válida para acceder al transporte público de la ciudad. El nuevo sistema permite pagar directamente con tarjetas de débito o crédito sin contacto, teléfonos celulares y relojes inteligentes habilitados para pagos digitales. Los pasajeros solo deben acercar el dispositivo al lector ubicado en los molinetes del metro o en los autobuses para que el viaje quede registrado automáticamente. Este mecanismo elimina la necesidad de recargar una tarjeta física y agiliza el ingreso a las estaciones, reduciendo filas y tiempos de espera en horas pico. Con OMNY, el usuario puede utilizar cualquier tarjeta bancaria con tecnología sin contacto. También es posible abonar mediante billeteras digitales instaladas en el teléfono móvil. El cobro se realiza de forma automática al apoyar el dispositivo en el lector. Además, el sistema mantiene el beneficio de tarifa máxima semanal. Esto significa que, una vez alcanzado el límite establecido de viajes pagos en siete días, los traslados adicionales dentro de ese período no generan cargos extra, sin necesidad de adquirir un pase ilimitado como ocurría antes. La transición busca modernizar el transporte público y adaptarlo a estándares digitales que ya funcionan en otras grandes ciudades del mundo. Los usuarios que aún posean saldo en su MetroCard deberán verificar los plazos establecidos para utilizarlo o transferirlo según las disposiciones vigentes. La recomendación oficial es comenzar a usar el sistema digital lo antes posible para evitar inconvenientes. Quienes no cuenten con tarjeta bancaria pueden adquirir una tarjeta OMNY recargable en puntos habilitados dentro de la red de transporte. La ciudad garantiza que todos los pasajeros, incluidos turistas y personas sin cuenta bancaria, puedan seguir utilizando el servicio sin interrupciones.