Las autoridades de la ciudad de Nueva York, gobernada por el alcalde Zohran Mamdani, advierten en su sitio web oficial a todos los conductores sobre la importancia de cumplir a tiempo los pagos de multas de tránsito y estacionamiento.

Si se ignoran los avisos oficiales y se acumulan deudas pendientes, el vehículo puede ser inmovilizado o remolcado como consecuencia.

Las multas que podrían causar el remolque de un coche en Nueva York

Para evitar sanciones, tanto sobre el vehículo como económicas, las siguientes infracciones deben pagarse o disputarse dentro de los 30 días de su notificación

Multas de estacionamiento

Infracciones por cámaras de velocidad en zonas escolares

Multas por cámaras de semáforo en rojo

Infracciones detectadas por cámaras de carriles exclusivos para buses

Multas vinculadas a buses de la MTA

Infracciones por sistemas weigh-in-motion

Si no se responde dentro del plazo, estas multas pueden comenzar a acumular cargos adicionales.

Pueden remolcar el coche de quienes no paguen a tiempo sus multas. Imagen ilustrativa ChatGPT

Cuando pueden las autoridades de Nueva York remolcar un vehículo

De acuerdo con la información oficial de la ciudad, cuando una infracción no se paga ni se disputa dentro de aproximadamente 100 días, el ticket entra en el conocido como “judgment”

Eso significa que la ciudad inicia un proceso legal por el monto total adeudado. En ese marco, las autoridades pueden

Enviar la deuda a agencias de cobranza

Iniciar acciones para recuperar el dinero

Inmovilizar el vehículo

Remolcar el automóvil

La normativa aclara que el coche puede ser confiscado si las multas en judgment superan los 350 dólares.

En ese marco, pagar dentro de los primeros 30 días y chequear regularmente el historial de multas es esencial para prevenir estos inconvenientes.