Una ley en debate en el Senado podría cambiar por completo las reglas para registrarse a votar en Estados Unidos. La SAVE America Act establecería que solo los documentos que acrediten ciudadanía —no mera residencia legal— servirán para ese trámite, lo que dejaría fuera a las licencias de conducir que usan hoy decenas de millones de personas en casi todos los estados del país. El impacto sería inmediato para quienes viven en estados que no emiten licencias mejoradas, conocidas como Enhanced Driver’s License (EDL). Solo cinco estados —Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington— producen ese tipo de documento. En los 45 restantes, incluyendo Nueva Jersey, Florida e Iowa, ninguna licencia estándar ni siquiera una REAL ID demostraría ciudadanía bajo los nuevos requisitos. La propuesta acota los documentos válidos a tres opciones concretas para demostrar ciudadanía estadounidense ante las autoridades electorales: Una distinción clave que genera confusión: la REAL ID no es prueba de ciudadanía. Acredita presencia legal en el territorio, un criterio que también cumplen personas con residencia permanente o visas de larga duración. Bajo la SAVE America Act, ese documento tampoco sería válido para el registro electoral. En estados como Nueva Jersey, donde la ley permite que inmigrantes con y sin estatus migratorio regular obtengan una licencia estándar, ninguno de esos documentos reflejaría ciudadanía. Por eso quedarían automáticamente excluidos del proceso de registro si la ley se aprueba tal como está redactada. El Brennan Center for Justice, instituto jurídico no partidista de la Universidad de Nueva York, estima que más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen acceso inmediato a los documentos que exigiría esta ley. Tramitar un pasaporte puede costar varios cientos de dólares, un monto que legisladores opositores comparan con los antiguos requisitos económicos que históricamente se usaron para limitar el acceso al voto. La SAVE America Act también reduciría significativamente el uso del voto por correo. Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una garantía de seguridad electoral, el debate en el Senado sigue abierto. Si avanza, quienes vivan fuera de los cinco estados con EDL deberán revisar qué documentos tienen disponibles antes de que los nuevos requisitos entren en vigor.