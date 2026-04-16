El Gobierno de Estados Unidos avanza en una nueva medida que podría cambiar los requisitos para acceder a servicios dentro del país. La iniciativa se centra en reforzar los controles de identidad y el uso del sistema financiero. En este contexto, autoridades confirmaron que se trabaja en una orden ejecutiva que incluiría la exigencia de una prueba de ciudadanía. La medida impactaría principalmente en determinados trámites clave. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la administración impulsa una orden para exigir prueba de ciudadanía en ciertos procedimientos. El objetivo es reforzar el control sobre quiénes operan dentro del sistema financiero. Actualmente, en Estados Unidos no es obligatorio presentar este tipo de documentación para abrir una cuenta bancaria. Los bancos solo verifican identidad, sin exigir ciudadanía. De avanzar la medida, esto marcaría un cambio relevante en las reglas vigentes y en los requisitos para acceder a servicios. La exigencia apuntaría a personas que busquen abrir cuentas bancarias o realizar trámites financieros. El foco principal está puesto en quienes no cuentan con documentación migratoria regular. De esta forma, los inmigrantes indocumentados podría enfrentar mayores dificultades para acceder al sistema financiero. Esto incluye operaciones básicas como cobrar salarios o enviar dinero. También se analiza si el requisito podría extenderse a otros trámites en el futuro, aunque aún no hay confirmación oficial. Entre los documentos posibles se encuentran el pasaporte u otras pruebas oficiales de ciudadanía. Esto implicaría nuevas obligaciones tanto para usuarios como para entidades financieras. Un punto clave es que la medida aún no fue implementada. La orden ejecutiva sigue en desarrollo y no tiene fecha confirmada.