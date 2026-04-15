Las autoridades estatales de Virginia abogan por una legislación que ha estado vigente por más de una década, la cual afecta de manera directa a las licencias de conducir de los conductores que superan los 75 años. La normativa tiene como objetivo reforzar los protocolos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado al momento de otorgar este documento a personas de la tercera edad. La licencia de conducir constituye uno de los documentos más relevantes en Estados Unidos, ya que no solo permite la conducción legal, sino que también se emplea como un documento para verificar la identidad. Sin embargo, las autoridades de Virginia han endurecido el proceso de renovación de la licencia para todos los mayores de 75 años. Según la legislación vigente desde 2014, estos residentes deben llevar a cabo este trámite de manera presencial en las oficinas del DMV. Es decir, estos conductores ya no tienen la opción de completar este proceso a través de la plataforma en línea. Las autoridades exigen someterse a exámenes rigurosos para evaluar sus capacidades. No podrán continuar manejando quienes: Si bien a nivel federal se establecen una serie de normativas respecto a la licencia de conducir, los agentes de DMV de cada estado también tienen injerencia en dicho documento. Tras la reducción, de 80 a 75 años, de la renovación de la licencia online, también se modificaron los plazos de vigencia del documento. Para un residente promedio, la cantidad de validez es de 8 años, pero para los residentes de la tercera edad es de 5 años.