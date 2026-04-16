Un fallo judicial obliga a repartir u$s 135 millones entre usuarios de Android en Estados Unidos que tuvieron sus datos móviles consumidos por Google sin su permiso. El acuerdo cubre a quienes usaron dispositivos Android con conexión celular desde el 12 de noviembre de 2017 hasta la actualidad. Los pagos podrían llegar de forma automática, sin necesidad de presentar una reclamación formal. Se estima que alrededor de 100 millones de personas son elegibles. La demanda, iniciada en 2020, alegó que Android transmitía información en tiempo real incluso cuando los teléfonos estaban inactivos y con todas las aplicaciones cerradas, consumiendo datos del plan celular sin autorización. Google negó las acusaciones, pero acordó el pago para resolver el litigio. Todos los usuarios de Android que se conectaron a internet por red celular entre el 12 de noviembre de 2017 y la actualidad podrían ser elegibles, según el sitio oficial del acuerdo. No es necesario haber presentado una queja previa ni haber tomado ninguna acción legal para reclamar el reembolso. Quienes califiquen recibirán un aviso por correo postal o electrónico con un número de identificación y un código de confirmación. Con esos datos, deben ingresar al sitio del acuerdo para indicar cómo desean cobrar. El administrador intentará pagar incluso a quienes no completen ese paso, pero advierte que quienes no confirmen su método de cobro corren el riesgo de no recibir la compensación. El monto exacto aún no está definido: dependerá del número total de personas que reciban pagos. Del total de u$s 135 millones se descontarán honorarios legales, costos administrativos e impuestos antes de distribuir el resto. Con cerca de 100 millones de elegibles, los montos individuales serían reducidos. Aun así, el pago es automático para quienes no opten por salirse del acuerdo, lo que significa que la mayoría de los usuarios de Android en Estados Unidos podría recibir una compensación sin iniciar ningún trámite adicional.