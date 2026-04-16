El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California detalla en su sitio web a todos los interesados en renovar la licencia de conducir cuáles son los plazos que deben cumplir para que este trámite pueda llevarse a cabo. Estos períodos dependerán de la forma en la que se desee actualizar el documento, pues puede ser de forma online, por correo o en persona y cada modalidad tiene sus reglas. Las autoridades indican que, quienes desean renovar su licencia de conducir de forma online sólo podrán hacerlo dentro del año posterior al momento de caducidad. Cuando este período se excedió, la validez del documento tendrá que actualizarse por otra vía. En el caso de las renovaciones por correo, los interesados sólo son elegibles si realizar la gestión al menos 120 días antes de que el carnet de conducir expire. Cuando no pueda llevarse a cabo por ninguna de estas dos vías, las autoridades pueden determinar que realizar el trámite en persona es la mejor alternativa. En estos casos, se enviará una notificación oficial indicando los pasos a seguir Para la renovación en persona, las autoridades exigen Si la actualización tuvo que efectuarse por esta vía, luego de cumplir con todos los requisitos el DMV emite un carné temporal por 60 días. Durante este tiempo se puede circular y mostrarse como prueba de que el trámite se encuentra en proceso. “Recibirás tu nuevo carné por correo en un plazo de tres a cuatro semanas”, se explica.