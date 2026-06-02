Las autoridades aeroportuarias exigen a todas las personas que deseen realizar viajes nacionales la presentación de una licencia de conducir o cualquier otro documento válido conforme a lo establecido por la ley Real ID

En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen a todas las personas que deseen realizar viajes nacionales la presentación de una licencia de conducir o cualquier otro documento válido conforme a lo establecido por la ley Real ID, que entra en vigor a nivel federal el 7 de mayo de 2025.

En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene disponible en su sitio web la lista oficial de credenciales que se considerarán aceptables para verificar la identidad antes del abordaje y detalla el período de vencimiento bajo el cual también pueden ser utilizadas para tal propósito.

Razones por las cuales Estados Unidos solicita la presentación de ciertos documentos al momento de volar

El motivo fundamental radica en la seguridad. Todos los documentos aprobados por la Ley Real ID se rigen por estándares idénticos en el momento de su emisión, sin importar el estado que los expida.

En este procedimiento resalta la implementación de tecnología contra falsificación, la mitigación del fraude interno y el uso de evidencias documentales y registros para corroborar la identidad del solicitante del documento.

Estados Unidos permitirá subir al avión a todos los viajeros y pasajeros aunque tengan este documento vencido

Lista exhaustiva de documentos aceptados por Estados Unidos y su fecha de vencimiento máxima

TSA especifica que los documentos enumerados a continuación pueden ser presentados con un vencimiento de hasta 2 años.

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Qué sucede en caso de no poseer ninguno de los documentos previamente citados

En tales circunstancias, será requerido abonar 45 dólares para acceder a TSA ConfirmID, un método de verificación alternativo que comenzará a implementarse el 1 de febrero. Quienes no tengan la capacidad de verificar su identidad, no podrán embarcar en el vuelo.