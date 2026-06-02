Se exige que previo a tramitar o solicitar la renovación de este documento se deberá verificar el estatus migratorio, en caso de no ser ciudadanos nativos.

En el estado de California, el Department of Motor Vehicles (DMV) correspondiente tienen la obligación de limitar la emisión y renovación de la Licencia de Conducir Comercial (CDL o Comercial Driver’s License).

Con las nuevas exigencias federales, el Departamento de Transporte (DOT), a través de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) exige que previo a tramitar o solicitar la renovación de este documento se deberá verificar el estatus migratorio, en caso de no ser ciudadanos nativos.

En el estado de California, el Department of Motor Vehicles (DMV) correspondiente tienen la obligación de limitar la emisión y renovación de la Licencia de Conducir Comercial (CDL o Comercial Driver’s License). ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

El DMV suspende una por una las licencias de conducir: ¿A quiénes afecta la medida?

Según las nuevas exigencias federales, ahora se deberá pedir a los solicitantes de estos trámites que se presente un comprobante de presencia legal dentro de Estados Unidos y así contar con documentación migratoria que sea válida.

La medida apunta principalmente a las llamadas non-domiciled CDL , que es comúnmente utilizada por inmigrantes que aún no obtuvieron un permiso de residencia permanente en Estados Unidos.

Por ello, California dejó de emitir nuevas licencias comerciales no domiciliadas por la directiva del FMCSA. Notificó a miles de conductores que sus licencias serían canceladas tras detectar irregularidades migratorias.

¿Cómo solicitar una licencia de conducir comercial si eres inmigrante en Estados Unidos?

Para poder solicitar una licencia de conducir comercial se debe presentar pruebas válidas de presencial legal en Estados Unidos. A su vez, se deben entregar documentos de identidad, número de seguro social o evidencia de elegibilidad migratoria.

A menudo, se exige que el tramite se lleve a cabo en una oficina presencial del DMV. Además, los conductores deben aprobar exámenes teóricos, prácticos y controles médicos.